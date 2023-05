L’inoubliable série HBO qui compte parmi les plus regardées de la plateforme

hjh OFFICE SPINIO - Siège de bureau de qualité professionnelle Noir

SPINIO - forme classique et confort de haute niveau!Un grand confort compte parmi de nombreux avantages de la chaise SPINIO. Le rembourrage épais de l'assise est revêtu d'un tissu résistant. Le dossier est couvert d'un tissu en maille ce qui permet une circulation d'air idéale - à apprécier surtout pendant les mois d'été. Vous réussirez sans doute à trouver votre position idéale grâce au dossier réglable en hauteur et au mécanisme synchrone vérouillable dans différentes positions. En plus, aussi les accoudoirs élégants sont réglables de manière individuelle.La forme du dossier est ergonomique et réglable en hauteur par un serrage mécanique; revêtement de maille respirableAccoudoirs 3D au revêtement Softpad: hauteur, angle et profondeur réglablesLe mécanisme synchrone de grande qualité permet de régler la tension du dossier selon les poids d'utilisateur. C'est-à-dire que cela vous permet de régler la bonne contre-pression si vous vous penchez vers l'arrière. En outre le mécanisme est blocable en plusieurs niveaux.Rembourrage épais et confortable de l'assise, revêtement en tissu résistant à l'abrasion, facile à nettoyerLes accoudoirs, le piètement et la structure ont été fabriqués en plastique résistant. Ce matériel est très robuste et facile d'entretien.Equipé de roulettes multifonctions auto-freinantes grâce auxquelles le mouvement du fauteuil est possible seulement durant son utilisation. Si l'utilisateur se lève, le mécanisme de freinage des roulettes s'engage automatiquement pour éviter un mouvement involontaire du fauteuil. Dès que l'utilisateur s'assoit, le mécanisme de freinage se débloque et le mouvement du fauteuil est de nouveau possible. Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies sont appropriées pour moquette et également pour des sols durs. Merci de votre compréhension que nous ne pouvons pas échanger les roulettes avant l'expédition pour des raisons logistiques (sauf si des informations contraires sont stipulées sur la description de l'article). En complément nous vous recommandons d'utiliser un tapis protège-sol pour les sols durs afin de protéger votre sol de manière optimale. Conseils d'entretien Afin de préserver longtemps la belle apparence de votre chaise bureau, nous aimerions vous présenter ici quelques astuces et conseils relatifs à l'entretien de votre chaise bureau, en vous montrant comment nettoyer et prendre soin du cuir, du simili-cuir et du tissu de façon correcte. Download PDF