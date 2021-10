Deathloop Patch 1.1 corrige des problèmes et des problèmes spécifiques à la PS5

Cela fait une seconde ou deux chaudes depuis le lancement de Deathloop sur PlayStation 5, mais Arkane Studios n’est pas sur le point d’abandonner le titre car son premier post-lancement vient d’être déployé. C’est un gros problème, pesant 5,213 Go, et il résout toutes sortes de problèmes. Les fonctionnalités spécifiques à la PS5 telles que l’aide au jeu et les cartes d’activité ont été améliorées, tout comme la mise en œuvre du contrôleur DualSense. Parallèlement à ces correctifs, des ajustements et des corrections de trophées pour divers bogues et problèmes. Vous pouvez même vous attendre aux changements apportés à Julianna, qui n’entendra plus les conversations radio destinées uniquement à Colt.

Vous trouverez ci-dessous les notes de mise à jour complètes de la mise à jour 1.1 de Deathloop sur PS5.

Notes de mise à jour de Deathloop Update 1.1 PS5