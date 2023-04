E3 officiellement annulé : à quoi ressemble l’avenir de l’expo ?

Ce devrait être le grand retour à l’E3 devenir. Après l’annulation en 2020 en raison de la pandémie, l’Electronic Entertainment Expo 2021 n’a eu lieu que comme événement en ligne et devrait encore attirer de nombreux visiteurs cette année Centre de convention de Los Angeles faire signe.

Cependant, après des exposants de renom tels que Microsoft, Nintendo et Sony son Participation annulée ont été suggérés que cela pas bon signe pour l’Expo pourrait être. À juste titre, comme il s’avère.

C’est confirmé Ubisoft toujours en février 2023 sa participation et voulait avec un « une ligne solide » mais a récemment décidé de rester à l’écart de la foire et à la place 12 juin 2023 son propre format de diffusion en direct Ubisoft avant héberger.

Un Mauvaise nouvelle pour les organisateurs l’E3, qui doit maintenant voir que l’Expo « n’a tout simplement pas généré l’intérêt soutenu nécessaire pour les exécuter d’une manière qui capture la taille, la puissance et l’impact. » [der] l’industrie montrerait. »

Par conséquent tu as tiré le déchirure et a informé les autres exposants de cette décision par e-mail. A propos de savoir si le juste l’année prochaine Les responsables n’ont pas encore commenté si cela aurait lieu à nouveau comme d’habitude.

Dans un communiqué, l’ESA et ReedPop déclarent : « Ce fut une décision difficile en raison de tous les efforts que nous et nos partenaires avons déployés pour rendre cet événement possible, mais nous avons dû faire ce qui est bon pour l’industrie et ce qui est bon pour l’E3. »