Le réalisateur de Mossoul discute de sa collaboration avec Russo Brothers pour son premier long métrage [Exclusive]

Il y a peu de cinéastes plus grands à Hollywood en ce moment que Joe et Anthony Russo. Les réalisateurs ont quatre énormes films Marvel à leur actif, avec Avengers: Fin de partie classement comme le film le plus rentable jamais. Maintenant, ils se réunissent avec Netflix après le succès de Extraction pour un thriller inspiré de la vie réelle en arabe, Mossoul, qui sert de premier réalisateur pour le scénariste Matthew Michael Carnahan.

L’histoire de Mossoul a commencé avec un article dans The New Yorker et se concentre sur une équipe SWAT en Irak qui prend sur elle de se battre contre Daech. Avec une douzaine d’hommes et trois véhicules armés, l’unité SWAT fait son chemin à travers le cœur décimé de leur ville. Techniquement, ils désobéissent aux ordres directs, et la plupart des gens croient à tort que toutes les unités du SWAT ont été tuées, mais ils se déplacent comme des fantômes à travers la ville, soudoyant les gardes militaires, exhortant les familles à la sécurité et n’hésitant pas à utiliser une force meurtrière improvisée à tout signe de l’ennemi.

Matthew Michael Carnahan, frère du cinéaste Joe Carnahan (Le gris) a écrit d’énormes films tels que Seconde Guerre mondialeet des histoires réelles telles que Horizon en eau profonde autrefois. Ici, il passe derrière la caméra, avec l’aide des frères Russo, pour porter ce conte sur grand écran. J’ai récemment eu la chance de parler avec Carnahan du projet. Prendre plaisir.

Juste parce que ce n’est pas un énorme blockbuster estival, pour le bien de nos lecteurs, pouvez-vous, avec vos propres mots en tant que cinéaste, expliquer ce qu’est Mossoul et de quoi il s’agit?

Matthew Michael Carnahan: Il s’agit de l’équipe Nineveh SWAT, un groupe de flics irakiens à Mossoul qui se battent littéralement heure par heure pour reprendre leur ville. Leurs femmes, leurs enfants et leurs familles élargies sont toujours derrière les lignes ennemies. Ils ont chacun perdu une quantité inconnaissable, impensable, insondable d’où je suis assis. Attaques lors de mariages où la moitié de la famille de quelqu’un est effacée. Cela constitue cette équipe SWAT. Il y a même un critère pour faire partie de l’équipe SWAT. Vous devez savoir ce que vous faites sur un champ de bataille, cela va sans dire. Mais vous devez également avoir été blessé par Isis ou avoir perdu un être cher contre eux pour faire partie de cette unité d’élite. Presque tous les membres de cette équipe SWAT peuvent revendiquer les deux critères. Donc, en un mot, c’est ce qu’est l’histoire. C’est une bataille en cours entre ces flics irakiens et les terroristes d’Isis qui contrôlent dans de nombreux cas, ce sont des familles. Non seulement ils dirigent les quartiers de la ville dont ils sont originaires, mais savent qui ils sont, qui sont leurs familles et ont pris ces familles pour eux-mêmes.

Cela ressemble à du matériel vraiment lourd. De votre point de vue, à quoi ressemble quelque chose d’aussi lourd que votre première chose?

Matthew Michael Carnahan: Je suis attirée par ce sujet pour commencer, des histoires de la vie réelle comme celle-là où je ne peux pas m’empêcher d’essayer de me mettre à la place de personnes combattant ces forces énormes. Tu sais, mon tout premier scénario, Le Royaume… à Horizon en eau profonde… à Mossoul. Je suis attiré par ces situations difficiles et réelles où la survie est tout. Et il émerge des héros de la vie réelle qui, je pense, ont tendance à traverser l’expérience humaine. Vous avez le sentiment que, « Mon Dieu. Les choses qui nous unissent sont tellement plus significatives et abondantes dans les choses qui nous divisent. » Dans ce cas, voici ce groupe d’hommes irakiens avec qui, je suis gêné de le dire, nous sommes en guerre depuis que je suis enfant. Je n’avais même jamais imaginé cette équipe SWAT et pourtant, ici, ils font ce que je pense que chacun de nous espérerait se battre heure par heure, perdant la moitié de leur nombre. Ils conduisent littéralement au son des coups de feu. ce sont des sujets qui tiennent vraiment à mon âme, et bien sûr, ils sont lourds, mais je pense aussi qu’ils sont éminemment humains … C’est pourquoi je pense que j’ai été si attiré par l’article de Luke Mogelson dans The New Yorker. Non seulement je ne pouvais pas me voir ne pas l’écrire, mais je ne pouvais pas me voir ne pas le diriger. C’était plutôt bien la première fois qui m’a vraiment frappé si fort.

Je suis un énorme, et je ne dis pas seulement cela, mais j’aime vraiment Joe et Anthony Russo. Je pense simplement que c’est l’une des meilleures choses qui puisse arriver à l’industrie depuis un certain temps, car ils sont si capables d’équilibrer ce que les gens veulent voir d’une manière intéressante. Alors, comment se sont-ils impliqués?

Matthew Michael Carnahan: Vous obtiendrez une réponse directe de leur part … Jeremy Steckler … lui et les Russo se sont associés sur cet article, et j’ai déjà travaillé avec Jeremy, il y avait un article sur un de mes vieux boss ici à DC dans un groupe de réflexion dans lequel je travaillais. Il essayait d’obtenir les otages qu’Isis détenait, les otages américains qu’ils détenaient, à travers des zones juridiques très grises. Travailler avec le gouvernement mais aussi aller plus loin en tant que simple citoyen pour sortir ces gens de la captivité. Et cela n’a pas fonctionné pour diverses raisons. Peut-être trois mois plus tard, Jeremy m’a envoyé cet article à la place. « Joe et Anthony Russo sont attachés, s’associent là-dessus, allez-vous le lire? » Je l’ai lu et j’ai immédiatement appelé Joe et Anthony et j’ai dit: « J’y suis. Voilà à quoi je pense que cela devrait ressembler. Au fait, je pense que nous devrions le faire en arabe avec un tout arabe ou tout arabe régional. qui parle. » Et ils n’ont pas raccroché et j’ai réalisé que j’étais entre de bonnes mains. Ce que j’adore à leur sujet, c’est qu’ils sont de tels maestros à cette échelle massive, et pourtant cette histoire sur cette équipe du SWAT qui se bat pour leur vie sur mobile les a saisis aussi fermement qu’elle m’a saisi. Ils sont prêts à prendre de grands risques pour raconter de belles histoires. Si je fais tous les projets avec eux à partir de maintenant, je peux mourir un homme heureux parce qu’ils ont juste été spectaculaires. Je partage votre profonde admiration pour eux car ils pouvaient si bien faire tant de choses différentes.

C’est fou parce que même en retournant au Royaume, vous vraiment, je ne sais pas si c’est quelque chose à propos de votre écriture mais vous avez ces gars de la liste A qui sont à l’avant de vos films. Vous avez Chadwick Boseman. Vous aviez Jamie Foxx. Vous aviez Brad Pitt. Cela a-t-il été un peu fou?

Matthew Michael Carnahan: Je l’écris juste à la chance, et j’essaie de ne pas trop y regarder de peur qu’elle ne sèche. J’ai eu une chance extraordinaire parmi les gens que j’ai rencontrés. Être le petit frère de Joe Carnahan a été ma première chance. Pour que Peter Berg s’intéresse au tout premier livre que j’ai écrit. Et puis il m’a apporté ce genre d’idée naissante que nous avons développé Le Royaume. travailler avec pick and plan B et Marc Forster sur Seconde Guerre mondiale. J’ai eu beaucoup de chance. Cette petite pièce que j’ai écrite s’appelle Lions pour agneaux qui est devenu un film avec Meryl Streep. Et pendant très longtemps, j’ai eu la petite cassette, la messagerie vocale où elle a appelé ma maison et dit à quel point il aimait la pièce et qu’elle voulait y être. C’est plusieurs grands coups de chance. Comme je l’ai dit, je ne le regarderai pas trop longtemps. Je ne deviendrai pas trop grand pour ma culotte. Gardez la tête baissée, continuez à travailler.

Qu’aimeriez-vous que les gens retiennent de Mossoul?

Matthew Micahel Carnahan: Que ces gens existent et qu’ils se battent pour les mêmes choses pour lesquelles nous nous battons. Ce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos villes, pour nos familles. Et encore une fois, cette notion selon laquelle vous connaissez les choses qui nous unissent est tellement plus significative que tout ce qui nous divise. Donc, si les gens peuvent s’éloigner et être un peu stupéfaits du fait que « Mon Dieu, ces gens existent et ils sont remarquables et j’espère qu’ils gagneront. » Ce serait spectaculaire.

Mossoul devrait arriver le 26 novembre sur Netflix.

