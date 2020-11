Iggy Azalea interroge Playboi Carti après avoir tweete “J’ai dit un peu de se taire”

Leur relation est peut-être terminée, mais Playboi Carti et Iggy Azalea sont liés pour la vie. Le couple a récemment accueilli leur petit garçon Onyx dans le monde plus tôt cette année, et des mois plus tard, Iggy a annoncé publiquement qu’elle était une mère célibataire. Elle et Carti ont gardé leur relation loin des regards indiscrets et n’ont pas parlé ouvertement de leur vie personnelle, c’est donc une surprise qu’ils aient décidé de se séparer si tôt après la naissance de leur fils.

En plus de ne pas parler les uns des autres, les artistes ne se reconnaissent pas vraiment non plus. C’est pourquoi, lundi 23 novembre, les fans ont surpris quand Iggy a retweeté et répondu à l’un des tweets de Playboi Carti. Il a écrit: “J’ai dit un peu tais-toi! Mon fils pleure.” Iggy lui a répondu: “Vraiment?”

Elle a ensuite suivi avec: “Honnêtement, j’ai passé une excellente journée et je ne sais pas pourquoi je me suis connecté à des conneries mais – Joyeux Thanksgiving à tous. Je vais aller profiter de la mienne … avec mon fils.” Un utilisateur de Twitter lui a demandé ce qui se passait et elle leur a dit qu’elle n’avait «aucun indice», tandis que quelqu’un d’autre essayait de la convaincre que Carti parlait probablement d’une autre personne.

«A quoi as-tu besoin de dire pour te taire? Certainement personne n’est autour de mon fils… et je sais que ce n’est pas moi. Découvrez ses tweets ci-dessous.