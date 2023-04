Dead Island 2 sur Metacritic : voici comment l’action zombie se comporte dans les premiers tests et revues

JEUNE PREMIER Sac À Dos 2 Compartiments Jeune Premier

Voici le sac à dos de la ligne Daydream Girls de la marque Jeune Premier. Ce sac à dos 38 cm à l'allure tendance et au design ergonomique sera parfait pour votre enfant dès l’âge de 6 ans pour sa rentrée en CP, CE1 ou CE2. Jeune Premier a équipé ce sac à dos enfant d'un système de portage intuitif qui permet à 50 % du poids d'être déporté vers les hanches afin de soulager que le dos de votre enfant. Les bretelles réglables et rembourrées, la ceinture et la sangle de poitrine réglables offrent un confort optimal. Ce sac à dos Daydream Girls signé Jeune Premier se ferme à l’aide d’un rabat et de cordons et d’un fermoir. A l'intérieur de ce sac à dos 38 cm, votre enfant pourra ranger : agenda scolaire, cahiers et classeurs au format 17 x 22 cm jusqu'au format A4. Vous trouverez également une poche simple et une poche éclair pour les plus petits objets. Sur l'extérieur de ce sac à dos enfant, vous trouverez une poche zippée et un emplacement pour bouteille. Grâce aux bandes réfléchissantes, votre enfant pourra se déplacer en toute sécurité.