La fortune que Julia Roberts gagne par film

Julia Roberts est l’une des plus grandes stars de l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis les années 1990. Combien gagne-t-elle par film ? Attention!

Julia Robert est une figure emblématique de l’industrie cinématographique avec une filmographie pleine de titres captivants tels que Belle femme, Un endroit appelé Notting Hill, Erin Brokovitch ou la récente série de StarzPlay, Éclairage au gaz, qui traite du scandale du Watergate sous l’administration Richard Nixon. La carrière professionnelle de cette actrice a connu une ascension fulgurante et elle a pu se maintenir comme la première figure depuis lors.

La vérité est que définir combien un chiffre de l’ampleur de Julia Robert C’est un travail difficile si l’on tient compte du fait que les chiffres de leur niveau n’ont généralement pas de cache fixe, en plus du fait que le chèque qu’ils reçoivent dépend de variables telles que le succès et la reconnaissance populaire, même en tenant compte des différents récompenses et reconnaissances qu’ils peuvent recevoir.

Julia Roberts est dans un grand moment

Tel que rapporté par Variété Julia Robert faisait à nouveau partie du groupe sélect des acteurs les mieux payés d’Hollywood lorsqu’il a reçu la somme de 25 millions de dollars pour son travail en Laisse le monde derrièrele film de Netflix qui sortira en 2023. Il semble que cette interprète soit toujours au top et sa popularité ne baisse pas au fil des années.

En prenant en compte les acteurs qui récoltent le plus d’argent pour leur participation à ces chars hollywoodiens Julia Robert Elle est la première femme à figurer sur la liste avec Jennifer Lawrence qui a également gagné 25 millions de dollars pour jouer dans Ne lève pas les yeux de Netflix. Les deux actrices sont loin du podium qui mène Daniel Craigl’ancien James Bond qui a gagné 100 millions de dollars pour les suites de Couteaux sortis.

Julia Robert Elle a longtemps été l’une des actrices les mieux payées du milieu. Pour Erin Brokovitchun film qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice, a rapporté 20 millions de dollars et après avoir travaillé quatre jours sur Emmêlé… mais heureux, cette icône du cinéma a facturé 3 millions de dollars. Il semble que la vie professionnelle de Roberts soit dans une santé incroyable.

Laisse le monde derrière rejoint l’actrice avec des noms de la stature de Denzel Washington, Ethan Hawke et Mahershala Ali le tout sous la direction de Sam Esmaïlcinéaste avec qui l’interprète a travaillé par le passé dans la série retour à la maison. Êtes-vous surpris par les sommes d’argent qu’il gagne Julia Robert pour son travail à Hollywood ? Être une icône du cinéma est quelque chose de vraiment positif pour votre économie.

