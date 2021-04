Miguel Herrán quitte La Casa de Papel pour un nouveau projet

Le braquage d’argent, la série à succès de voleurs qui a connu le succès grâce à son inclusion dans Netflix, touche à sa fin. Après quatre longues saisons, il a été annoncé que la cinquième sera la dernière et que l’équipe du professeur se dissoudra pour chacun suivre son propre chemin.

Le Paper House touche à sa fin. Photo: (IMDB)



À tel point que les acteurs et les créateurs ont déjà commencé à trouver d’autres voies. En fait, Álex Pina, le directeur de Le braquage d’argent a été l’un des premiers à se dissocier de ceux qui l’ont conduit au succès mondial et, il y a quelques semaines à peine, il a publié Ciel rouge.

Avec de nombreuses similitudes avec Le braquage d’argent, la série qui suit l’histoire de Wendy, Coral et Gina faisait également fureur sur la plateforme et la deuxième saison avait déjà été confirmée pour la première le 23 juillet. C’est-à-dire que le meneur de ces fictions remplies d’adrénaline et d’évasion ne sera pas bloqué.







Cependant, ce n’est pas le seul. De son côté, Miguel Herrán, qui a joué Rio en Le braquage d’argent Il a également déjà un autre projet en cours. Il s’agit de Ciel haut, un film espagnol qui, bien qu’il soit sorti en 2020, a été récemment acheté par Netflix et sortira demain, le 2 avril, dans le monde entier.

De quoi parle Sky High?

Ángel (Miguel Herrán), un simple mécanicien madrilène, a rencontré une fille, Estrella, dans une boîte de nuit sans savoir que ce jour-là sa vie allait changer pour toujours. La jeune femme, après une bagarre avec son petit ami possessif, exhorte le mécanicien à rejoindre un gang de voleurs qui a tout Madrid en échec.







À tel point que, sans y penser, Ángel rejoint cette nouvelle entreprise qui, après tout, l’amènera à avoir des problèmes. Surtout quand Duque, un détective, rejoint la cause et devient sa cible implacable.

La série Sky High arrive

Aussi étrange que cela puisse paraître, Netflix a non seulement annoncé que le film ferait partie de son catalogue, mais qu’ils commenceraient également à produire une série à ce sujet. Il n’est pas encore confirmé quand cette suite sera tournée, mais il est très probable que le casting sera le même.