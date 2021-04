Machine Gun Kelly lance une ligne de vernis unisexe « progressive »

UN / DN cherche à «incarner un changement culturel qui se fait attendre depuis longtemps».

Machine Gun Kelly entre dans le monde de la beauté en lançant sa première marque de vernis à ongles unisexe avec Unlisted Brand Lab.

Les fans de Machine Gun Kelly savent déjà que le rappeur et chanteur n’est pas étranger au port de vernis à ongles. Le jeune homme de 30 ans est régulièrement aperçu arborant une gamme de différents looks extravagants pour les ongles et maintenant il encourage les autres à faire de même en créant une nouvelle marque de vernis à ongles unisexe appelée UN / DN qui sera destinée aux hommes, aux femmes et aux personnes de tous. les sexes.

Bien sûr, tous les vernis à ongles sont unisexes, mais Machine Gun Kelly affirme que UN / DN ajoutera quelque chose de nouveau au marché de la beauté.

Machine Gun Kelly lance une ligne de vernis à ongles unisexe appelée UN / DN. Image: Interscope, @machinegunkelly via Instagram

Dans une déclaration à Page Six, Candy Harris, qui est la PDG de Unlisted Brand Lab, s’est ouverte sur UN / DN et a travaillé avec Machine Gun Kelly sur la nouvelle ligne de vernis à ongles. Elle a déclaré: « Nous sommes honorés de travailler avec MGK sur cette rare opportunité de construire une marque qui fera progresser une catégorie pour incarner un changement culturel qui a été long à venir. »

On ne sait pas exactement quels produits la ligne comportera, mais nous imaginons qu’ils seront emblématiques du style signature de Machine Gun Kelly. Ces derniers mois, Machine Gun Kelly a tout porté, des longues extensions d’ongles aux looks roses pailletés, de sorte que les possibilités de ce que sa marque pourrait offrir sont infinies.

La marque aurait fait ses débuts cet automne, nous devrions donc découvrir ce qu’elle comprend dans les mois à venir.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous excité pour la ligne?

