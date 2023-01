De quoi parle « Fauda » – Saison 4, comment la regarder sur Netflix et combien de chapitres elle contient

La quatrième saison de « Fauda », une série israélienne tournée en arabe et en hébreu qui a été créée en 2015, a été acquise par le système de télévision par satellite « Yes » du pays un an plus tard et le 2 décembre 2016. est venu au catalogue Netflixdiffusé à l’origine entre juillet et septembre 2022, mais arrivera sur le géant du streaming en janvier 2023.

Le thriller politique suit un agent israélien qui revient à l’action pour traquer un militant palestinien, Abu Ahmed, recherché pour avoir perpétré des attentats qui ont tué 116 Israéliens. Doron Kavillio appartient à une unité spécialisée qui agit en se caractérisant de manière à surprendre et capturer ses adversaires.

En juin 2016, la série a remporté six prix Ophir, dont celui de la meilleure série dramatique, aux Oscars israéliens. De plus, le New York Times l’a considérée comme l’une des meilleures séries internationales de 2017. Que sait-on d’autre de la nouvelle saison de « Fauda” ?

Lior Raz dans le rôle de Doron Kavillio dans la quatrième saison de la série israélienne « Fauda » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 4 DE « FAUDA » ?

Selon la description officielle, la quatrième saison de «Fauda» se déroule après les événements de l’épisode précédent et suit Doron alors qu’il traite de sa culpabilité face à la mort de son coéquipier et de sa colère d’avoir été expulsé de l’unité antiterroriste des Forces de défense israéliennes (FDI).

Dans la nouvelle saison, Doron et son équipe contreront l’embuscade des terroristes de deux fronts, les assassins du Hezbollah du Liban et les militants palestiniens de Cisjordanie.

COMMENT VOIR LA SAISON 4 DE « FAUDA » ?

La quatrième saison de « Fauda » a été créée à l’origine le 13 juillet 2022 et s’est terminée le 28 septembre de la même année. Les nouveaux épisodes seront disponibles sur Netflix à partir du 20 janvier 2023Par conséquent, pour regarder la série israélienne, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPREND LA SAISON 4 DE « FAUDA » ?

La quatrième saison de « Fauda », comme les épisodes précédents, comptera 12 chapitres.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « FAUDA »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FAUDA 4 »

Lior Raz comme Doron Kavillio

Hisham Suliman dans le rôle de Taufiq Hamed, également connu sous le nom d’Abou Ahmad, et surnommé « La Panthère ».

Shadi Mar’i comme Walid El Abed

Laëtitia Eïdo comme Dr Shirin El Abed

Itzik Cohen en tant que capitaine Gabi Eyov

Yuval Segal dans le rôle de Mickey Moreno

Netta Garti comme Gali Kavillio

Hanan Hillo dans le rôle de Nasrin Hamed

Tomer Kapon comme Boaz

Tsahi Halevi comme Naor

Rona-Li Shimon comme Nurit

Boaz Konforty comme Avichay

Doron Ben-Davi dans le rôle d’Hertzel Pinto, alias Steve.