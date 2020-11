Le second tour du Sénat de Géorgie pourrait décider de l’avenir des droits des LGBT

Les candidats au Sénat démocrate de Géorgie, le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff (Getty Images)

La victoire de Joe Biden sur Donald Trump est saluée comme une cause de célébration par les groupes LGBT +, mais les militants craignent que de réels progrès ne dépendent du résultat de deux courses au Sénat en Géorgie qui n’auront pas lieu avant janvier.

Alors qu’ils se préparent à prendre leurs fonctions le 20 janvier, Joe Biden et Kamala Harris ont promis de travailler rapidement pour décoller la série d’actions exécutives prises par l’administration Trump pour saper l’égalité LGBT + – avec l’interdiction des personnes transgenres dans l’armée et hostiles. des règles de «liberté de discrimination» probablement destinées au billot.

Alors que les pouvoirs exécutifs permettront au président élu de réparer une grande partie des dommages au niveau politique causés par son prédécesseur, des plans plus progressistes de son plan d’action LGBT + nécessiteraient l’adoption de projets de loi, ce qui pourrait s’avérer impossible si les républicains conservent le contrôle du Sénat.

Biden s’était engagé à utiliser ses 100 premiers jours pour adopter la loi sur l’égalité, qui modifierait les lois sur les droits civils pour consacrer les protections contre la discrimination LGBT + dans la loi, mais cette décision pourrait s’avérer impossible sans une majorité au Sénat, où la direction républicaine a précédemment bloqué tout progrès sur le projet de loi.

L’avenir des lois sur les droits des LGBT + pourrait tout revenir à la Géorgie.

Bien que les démocrates soient prêts à revendiquer la présidence et à garder le contrôle de la Chambre des représentants, leur fortune est plus sombre au Sénat. Avec une poignée de courses encore à appeler, les démocrates semblent prêts à ne détenir que 48 sièges dans la chambre haute de 100 membres, les républicains en contrôlant 50.

La composition définitive de la chambre ne sera connue qu’en janvier, date à laquelle l’État de Géorgie organisera un double tour inhabituel pour les deux sièges restants.

Alors que le jour des élections est généralement décisif dans la majorité des États, les lois électorales inhabituelles de la Géorgie exigent un second tour de scrutin dans les cas où aucun candidat ne remporte plus de 50% des voix.

Cela est vrai pour les deux courses au Sénat dans l’État. Dans la première course, le républicain sortant David Perdue est en bonne voie pour recevoir 49,7% des voix, devant les 47,9% du démocrate Jon Ossoff, mais en moins de la marge requise pour le voir réélu pur et simple.

Dans la deuxième course, une élection spéciale pour un siège vacant contesté par plusieurs candidats des deux partis, le démocrate Raphael Warnock a dominé le premier tour avec 32,9% des voix, devant le républicain Kelly Loeffler avec 25,9% des voix.

Pour que les démocrates aient une chance de faire passer des projets de loi au Sénat, Ossoff et Warnock devraient tous deux l’emporter lors du second tour du scrutin du 5 janvier contre leurs homologues républicains, ce qui rend la course cruciale pour les deux partis alors qu’ils cherchent à aider l’un ou l’autre. ou gêner le président élu.

Alors que la Géorgie est un État traditionnellement conservateur, Joe Biden mène toujours Donald Trump par une marge très mince dans sa course présidentielle trop proche de l’appel, l’activiste démocrate Stacey Abrams étant crédité d’avoir contribué à relancer la fortune du parti grâce à l’inscription massive des électeurs. efforts.

Les militants LGBT + jurent de se battre pour les « champions pro-égalité » au second tour des élections

Ossoff et Warnock sont tous deux des défenseurs des droits LGBT + et se sont tous deux engagés à coparrainer et à voter en faveur de la loi sur l’égalité, s’ils étaient élus.

En revanche, Perdue s’oppose à la loi sur l’égalité et a voté pour des projets de loi visant à saper les protections contre la discrimination LGBT +, et Loeffler a déjà présenté des projets de loi visant à effacer légalement les enfants transgenres.

D’autres projets de loi soutenus par Biden n’atteindront probablement pas le bureau du président sans un Sénat contrôlé par les démocrates, notamment la loi sur la prévention de la fraude thérapeutique pour interdire la thérapie de conversion, la loi sur l’amélioration de la sécurité dans les écoles pour obliger les districts scolaires à développer des politiques inclusives d’intimidation et de harcèlement, et la Ruthie et Connie LGBT Elder Americans Act pour garantir un traitement non discriminatoire des LGBT + seniors américains.

Le président de la Campagne des droits de l’homme, Alphonso David, a déclaré: «Nous avons besoin de champions en faveur de l’égalité comme Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock pour aider à instaurer une majorité en faveur de l’égalité au Sénat américain.

«Ossoff et Warnock donneront la priorité à l’adoption de la loi sur l’égalité s’ils sont élus, et leurs courses historiques seront notre priorité absolue dans les semaines et les mois à venir.

«David Perdue et Kelly Loeffler sont des extrémistes anti-LGBTQ qui porteront atteinte aux droits et au bien-être de toutes les personnes LGBTQ.

«Nous continuerons à mobiliser les électeurs pour aider Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock à franchir la ligne d’arrivée afin de garantir un congrès pro-égalité qui se battra pour faire adopter la loi sur l’égalité et consacrer des protections contre la discrimination pour toutes les personnes LGBTQ.