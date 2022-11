Elite: à quand la première de la saison 7 sur Netflix

NETFLIX

La sixième saison de la série espagnole avec Valentina Zenere est arrivée sur Netflix ce vendredi. A quand le retour avec Omar Ayuso ?

©NetflixOmar Ayuso sera de retour pour la septième saison d’Elite.

La sixième saison de Élite Il fait déjà partie du catalogue de Netflix et les utilisateurs de la plateforme de streaming n’ont pas tardé à la placer parmi les tendances. Et c’est qu’à cette occasion, la fiction espagnole revient avec un nouveau cours à Las Encinas, où l’on tentera de couvrir les désastres du passé après la mort d’un étudiant. Cependant, ce n’est pas la fin de l’histoire et bientôt il y aura un septième. Quand est-il sorti exactement ?

La dernière première de la série pour adolescents est une fois de plus un succès. De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel remarque : «Le conflit dans les salles de classe s’avère systémique : racisme, sexisme, violence domestique et LGTI-phobie sont quelques-uns des graves problèmes qui parcourent les couloirs de la prestigieuse école cette saison. Si les responsables du système n’interviennent pas activement pour résoudre ces problèmes, ce sont les étudiants eux-mêmes qui devront le faire.”.

En ce sens, la production présentait de nouveaux personnages incarnés par Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Álex Pastrana et Ander Puig. Mais bien qu’il n’y ait presque plus de membres de la distribution d’origine, cela s’inversera très bientôt : Netflix a confirmé que la partie 7 est en route et qu’elle ramènera l’une des figures les plus en vue des premiers opus. Il s’agit de Omar Ayusoqui a joué Omar Shanaa pendant des années.

+ La date de sortie d’Elite 7 sur Netflix

Pour le moment, Netflix n’a pas commenté publiquement quand la septième saison de Élite à la diffusion en continu. Cependant, il a été confirmé que le tournage des nouveaux chapitres avait commencé en octobre de cette année. Cela indique que les épisodes pourraient arriver sur le service d’abonnement au milieu de 2023. Carlos Montero et Jaime Vaca continueront d’être les showrunners, tandis que la direction restera entre les mains d’Ana Vázquez, Roger Gual, Lino Escalera et Menna Fité.

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune avancée majeure dans l’intrigue et que l’on ne sache pas de quoi il s’agira Élite Le 7, il est sorti qu’il y aura de nouveaux étudiants à Las Encinas. Ainsi, des personnages renouvelés seront présentés, interprétés par Fernando Lindez, Iván Mendes, Alejandro Albarracín et Gleb Abrosimov. De même, l’un des grands paris de la plateforme sera l’incorporation du gagnant de Goya, Maribel Verdu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂