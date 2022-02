Pam et Tommy : c’est la raison pour laquelle il faut voir la nouvelle série de Star+

Étoile+

Ce mercredi a été créée l’une des séries les plus attendues de l’année. Il met en vedette Sebastian Stan et Lily James, et les trois premiers épisodes sont sortis simultanément.

Après plusieurs mois au cours desquels la seule chose qui a été discutée lorsqu’il a été fait référence à Sébastien Stan Oui Lily James était de leurs transformations en deux icônes du journalisme tabloïd des années 90, enfin le moment est venu de voir et de comprendre de quoi il s’agissait. Ce mercredi est venu Étoile+ la série Pam et Tommyconcentré sur l’un des scandales les plus importants qui ont été vus avant l’arrivée d’Internet.

La production développée à l’origine par Hulu sera vu à travers la plate-forme Étoile+, qui a lancé les trois premiers épisodes simultanément cette semaine et diffusera ensuite chacun des épisodes restants tous les mercredis. L’histoire est centrée sur l’événement tristement célèbre qui a marqué à la fois les années 1990 et la carrière des personnes impliquées dans ce scandale sexuel.

Quelques jours avant de se marier Tommy Lee et Pamela Anderson (qui étaient ensemble et en couple depuis longtemps), ont acheté une maison qui commençait à être remodelée. Cependant, mécontents de l’avancement des travaux, ils décidèrent de licencier tous les ouvriers, parmi lesquels se trouvait Rand Gauthier (Seth Rogen). Lors de cet événement, rand Il est retourné au manoir à la recherche de ses outils, mais a trouvé encore plus que cela.

Parmi les affaires de Pamela Anderson et Tommy Lee il y avait une vidéo sexuelle du couple que ce travailleur pensait qu’il serait idéal d’emporter avec lui. Comme si cela ne suffisait pas, il a décidé de rendre public, transformant à jamais la carrière et la vie des deux impliqués dans l’événement. Loin de miser sur le sensationnalisme, cette production que l’on peut voir dans Étoile+ met son œil sur le côté humain de Pam et Tommyet c’est l’un des points les plus mis en avant par les critiques.

Qui est l’esprit derrière Pam et Tommy

Si vous faites partie de ceux qui ont besoin de savoir qui est le responsable d’une série ou d’un film pour décider si vous allez le regarder ou non, sachez que celui qui a fait Pam et Tommy a de l’expérience dans le monde des biopics. Il s’agit de Craig Gillespiequi a lancé en 2017 le célèbre Moi, Tonyacentré sur l’un des athlètes les plus controversés du monde du patinage, dans un film qui a conduit margot robbie. De plus, 2021 a également été créée cruelavec Emma Pierre comme protagoniste.

