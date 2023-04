Le live-action African Heidi de Netflix est-il réel en 2023 ?

in

Netflix

Ces derniers jours, une affiche a circulé sur une série Heidi qui pourrait arriver sur Netflix cette année, mais que sait-on ?

© IMDb/GettyLe live-action African Heidi de Netflix est-il réel en 2023 ?

Heidi est l’un des personnages de littérature pour enfants les plus aimés au monde, depuis sa première apparition dans le livre de l’écrivain Johanna Spyri en 1880. Puis, son adaptation en version anime est arrivée en 1974, étant la plus connue à ce jour, bien qu’il y ait aussi eu des longs métrages d’animation et même un remake en 3D en 2015. Désormais, il revient au centre des discussions avant un éventuel live-action avec un protagoniste africain.

Ces derniers temps, les réseaux sociaux sont devenus le lieu où chacun peut exprimer son opinion sur n’importe quel sujet. En ce qui concerne les productions audiovisuelles, une partie des internautes se plaint généralement des changements de personnages principaux qu’ils ont rencontrés à un moment donné, comme cela s’est produit avec La petite Sirène qui sera désormais joué par une actrice afro-descendante. Dans ce cas, une affiche de Heidi incarnée par une femme d’Afrique qui a suscité des commentaires.

+L’Africaine Heidi de Netflix est-elle réelle en 2023 ?

Cette polémique s’est installée, principalement sur Twitter, à la suite d’une supposée image officielle Netflix d’un Heidi L’Afrique avec les Alpes suisses en toile de fond et une date de sortie au 1er août 2023. Cependant, il faut vous dire que cette affiche est complètement fausse, puisqu’il s’agit d’une création par intelligence artificiellecomme les nombreuses photographies qui ont circulé ces derniers temps avec le pape François ou Donald Trump.

Ce projet n’est pas dans les plans de la plateforme, mais cette publication a travaillé à constater la polémique que ces enjeux génèrent dans une partie du public. Certains l’ont pris comme une approbation de l’importance de la diversité dans la représentation dans les médias grand public, mais d’autres ont mentionné l’appropriation culturelle. En plus du fait que l’intelligence artificielle fait déjà partie du monde d’aujourd’hui et que tout ce qui se voit ne doit pas être pris au sérieux.

De quoi s’agit-il Heidi? Heidi est une orpheline suisse confiée à sa jeune tante Dette, qui travaille dans un hôtel à Bad Ragaz. Dès que la femme trouve une bonne opportunité d’emploi à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, elle emmène la fille de Ragáz vivre dans le village natal de Dörfli, dans la commune suisse de Maienfeld, avec son grand-père, qu’elle ne connaissait pas, et que les habitants appelaient « Le Vieil Homme des Alpes », pour être presque un ermite.

