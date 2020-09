Ce mod The Witcher 3 donne au jeu un aspect presque de la prochaine génération

CD Project RED a déjà annoncé que The Witcher 3 aura une sorte de Smart Delivery, il s’agit essentiellement d’offrir la version améliorée du jeu gratuitement à tous ceux qui l’ont déjà en leur possession. une politique de bénéfice pour les consommateurs qui a été largement applaudie par la communauté des joueurs.

Le fait est que nous devons encore attendre un peu pour voir ce que cette édition peut nous offrir, qui aura des améliorations techniques, du lancer de rayons et de la qualité des textures et une modélisation améliorée.

The Witcher 3 HD retravaillé

Le fait est que pendant que cela arrive, Nous pouvons voir à quoi ressemble le mod HD Reworked de The Witcher 3. Une version qui change de polygone et de texture pour quelque chose de plus réaliste. Voici ce qu’il comprend:

Textures détaillées de très haute qualité avec une grande netteté et des performances, sans aucune perte de VRAM inutile (pas de grandes textures inutiles pour les petites choses).

Cartes normales précises de très haute qualité.

Collants de haute qualité avec de nombreux détails, beaucoup d’entre eux créés à partir de zéro et conçus pour de meilleures performances.

La distance de rendu de certains objets est légèrement augmentée – en particulier des matériaux personnalisés pour toutes les choses retravaillées.

La vision artistique originale du CD Project RED est respectée.

Vous pouvez tout télécharger à partir de NexusMod et les instructions sont assez simples.