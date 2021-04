Daniel Craig voulait que sa scène de torture au Casino Royale soit plus brutale et folle

2006’s Casino Royale n’était pas seulement le premier James Bond film après que Pierce Brosnan ait quitté le rôle-titre, mais une réinvention dramatique de ce que signifie la franchise dans le monde moderne. Le film présentait Daniel Craig dans son tour de star en tant que nouvelle version granuleuse de l’agent secret 007. Mads Mikkelsen, qui jouait le méchant principal Le Chiffre dans le film, a récemment révélé dans une interview avec Vulture que Craig et lui étaient très enthousiastes. montrant le côté sombre des aventures de Bond, en particulier lors d’une scène où Le Chiffre torture 007.

« Il y a eu quelques fois où Daniel Craig et je suis allé un peu loin à table pour discuter de ce que la scène pourrait faire. C’était une scène où je l’ai torturé et il s’est déshabillé sur la chaise, ce qui était assez radical. Nous n’avons jamais vu Bond nu, et nous ne l’avons jamais vu aussi fragile, et puis évidemment il y a des nuances avec la corde. «

La scène en question se déroule vers la fin du film. Bond a remporté le match de poker à enjeux élevés, déjouant les tentatives de Le Chiffre de rembourser ses dettes et forçant le méchant à désespérer. Ainsi, Le Chiffre fait en sorte que Bond soit kidnappé, déshabillé et attaché à une chaise dont le fond a été enlevé, prêt pour une séance de torture à l’ancienne.

La scène était mémorable pour avoir emporté les lasers et les dispositifs de torture futuristes que les anciens méchants de Bond avaient utilisés. Au lieu de cela, Le Chiffre a balancé une lourde corde nouée sous la chaise pour infliger des dégâts brutaux aux régions inférieures de Bond. Aussi inconfortable que cette scène soit à regarder, Mads Mikkelsen a révélé que lui et Craig voulaient également faire progresser les choses avec une saignée.

«Nous discutions de la façon de l’aborder. Et nous sommes allés plus loin avec quelque chose de vraiment brutal et insensé …[at one point Le Chiffre] effectivement coupé [Bond] quelque part, et il a dû en souffrir pendant un moment. À un certain moment, le réalisateur Martin Campbell a simplement souri et a dit: «Les garçons, revenez à la table. C’est un film Bond. On ne peut pas y aller. Nous étions perdus dans notre monde indépendant, non? Vous devez respecter cela. C’est un film Bond. C’est le cadre que vous devez comprendre. «

Au moment où Casino Royale était en cours de réalisation, Craig et Mikkelsen étaient surtout connus pour leur travail dans des films expérimentaux repoussant les limites. Alors qu’une scène de torture sanglante aurait été la bienvenue dans ce genre de films, c’était une James Bond film, et comme l’a souligné Martin Campbell, il devait y avoir une limite à la façon dont ils pouvaient faire la franchise.

Heureusement, Casino Royale a réussi à faire la différence entre l’audace et le traditionnel, et est devenu un succès, mettant Craig et Mikkelsen sur la voie d’une plus grande importance à Hollywood. Maintenant, Craig se prépare à dire au revoir à Bond avec un dernier film de la série, Pas le temps de mourir.

Réalisé et co-écrit par Cary Fukunaga, Pas le temps de mourir stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen et Rami Malek. Le film arrive dans les salles le 8 octobre. Cette nouvelle provient de Vulture.

