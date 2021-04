Comment se cacher au maximum dans Telegram: guide pour maximiser votre confidentialité

Nous allons vous expliquer comment se cacher au maximum dans Telegram Pour maximiser votre confidentialité, en utilisant onze étapes simples avec lesquelles vous pourrez y parvenir. Dans chacune de ces étapes, nous vous expliquerons parfaitement ce que vous en obtenez, afin que vous puissiez choisir laquelle d’entre elles vous allez vouloir prendre ou dont vous pouvez vous permettre de vous passer.

Tout dépend du degré de confidentialité que vous souhaitez atteindre dans Telegram. Vous pourrez simplement empêcher quiconque de vous ajouter à des groupes cacher votre photo de profil ou votre nom donc les autres ne peuvent pas le voir.

Vous n’êtes pas obligé de donner votre téléphone

L’un des grands avantages de Telegram par rapport à WhatsApp est que vous n’avez pas besoin de donner votre téléphone à quelqu’un afin que je puisse vous contacter. Oui, l’application centralise tout autour d’un numéro de téléphone dans votre compte, mais vous pourrez créer un nom d’utilisateur pour l’utiliser sans donner ce numéro.

La mécanique est simple, vous allez créer un nom d’utilisateur, et quand quelqu’un cherchera ce nom sur Telegram, il pourra accéder à votre profil. Rien de plus ne sera nécessaire. Pour créer ce nom d’utilisateur, vous devez ouvrir le menu latéral Telegram et entrer les paramètres. Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’option Nom d’utilisateur pour définir celui que vous souhaitez.

Si vous craignez que le nom d’utilisateur vous rende plus accessible, alors vous pouvez toujours essayer de le rendre un peu aléatoire et pas facile à trouver. Ce sont vos deux options, utilisez un nom simple qui vous identifie comme d’autres noms d’utilisateur, ou un autre plus étrange et qui améliore la confidentialité.

Change ta photo de profil

Votre nom est quelque chose dont les gens se souviennent ou non, mais les visages sont souvent plus faciles à retenir et cela peut rendre une personne qui ne sait pas à qui vous vous demandez. Par conséquent, une autre étape importante pour vous cacher est change ta photo de profil pour celui qui n’est ni votre visage ni descriptif.

Pour changer votre photo de profil, vous devez entrer les paramètres Telegram. Une fois dedans, cliquez sur votre photo de profil actuelle et vous verrez la possibilité d’ajouter une nouvelle photo ou vidéo de profil. Vous pouvez le faire sans problème à partir de n’importe quelle version de Telegram, pour mobile ou ordinateur de bureau, et ajouter la photo de votre choix dans la galerie de votre appareil.

Si vous voulez vous cacher le plus possible, il est préférable de ne donner aucune vue. Tu peux juste télécharger une photo noire qui ne montre rien, ou une image aussi neutre et impersonnelle que possible pour que personne ne puisse deviner que c’est vous parce que vous avez mis une photo qui n’est pas vous, mais quelque chose qui vous représente.

Supprimer vos anciennes photos de profil

Il est inutile de changer votre photo de profil si vous quittez les précédentes. Telegram n’est pas comme WhatsApp, et stocke toutes les photos de profil précédentes. De cette façon, lorsqu’un autre utilisateur entre dans votre profil, il pourra voir toutes les photos que vous avez téléchargées. Par conséquent, même si vous mettez une photo en noir pour ne pas être identifié, il est inutile que la prochaine photo qu’ils voient soit celle de votre visage.

Pour supprimer vos anciennes photos de profil dans Telegram, vous devez entrer les paramètres et cliquer sur votre photo de profil. Vous accéderez à votre profil, où vous pourrez remonter en cliquant pour voir les photos que vous avez téléchargées. À présent, cliquez sur le bouton à trois points ⋮ des photos que vous souhaitez supprimer, et dans le menu qui apparaît, choisissez l’option de Se débarrasser de.

Masquer qui peut voir votre photo de profil

Et si vous ne voulez pas compliquer la modification de votre photo de profil et la suppression des précédentes, il existe une autre option plus simple. Vous pouvez également choisissez qui peut voir vos photos de profil. Vous pourrez le configurer pour que tous ou seulement vos contacts puissent les voir, bien que vous puissiez également ajouter des exceptions pour configurer des contacts spécifiques qui peuvent les voir ou ne pas les voir.

Pour masquer vos photos de profil, vous devez entrer les paramètres Telegram. A l’intérieur, il faut aller dans la section de Confidentialité et sécurité, et dedans cliquez sur l’option Photos de profil. Dans celui-ci, vous pouvez configurer votre confidentialité comme vous le souhaitez.

Décidez qui peut voir votre numéro de téléphone

Comme nous l’avons dit, bien que votre profil tourne autour de votre numéro de téléphone, ce tu pourras le cacher. Vous pouvez également le rendre inaccessible à d’autres personnes, le masquer de la même manière que vous avez masqué vos photos de profil à l’étape précédente.

Pour masquer votre numéro de téléphone, vous devez entrer les paramètres Telegram. A l’intérieur, il faut aller dans la section de Confidentialité et sécurité, et dedans cliquez sur l’option Numéro de téléphone. Vous pourrez choisir si vous voulez que tout le monde le voie, seulement vos contacts, ou personne, et comme dans le cas de la photo de profil, vous pouvez également configurer des exceptions.

Mettez votre nom en blanc

Il y a une autre astuce curieuse qui sert à aller plus loin, et qu’en plus de cacher votre photo de profil et votre numéro de téléphone, vous pouvez cache ton nom aussi. Eh bien, ce que vous allez faire est de mettre un nom vide, de mettre un caractère spécial à la place du nom, afin que les autres utilisateurs n’en voient aucun.

Ici, vous devez comprendre que lorsque quelqu’un vous ajoute à ses contacts Telegram, il peut vous attribuer un nom. Mais lorsqu’il vous contacte via votre nom d’utilisateur ou votre téléphone, avant de vous ajouter, il verra le nom que vous avez donné à votre compte.

Pour mettre votre nom en blanc dans Telegram, vous devez entrer les paramètres de l’application. Là, tu dois cliquez sur l’option Modifier le nom. Sur Android, l’option apparaîtra lorsque vous appuyez sur le bouton ⋮ avec trois points, et sur iOS, vous l’avez en haut à gauche avec le nom Éditer. Quand tu vas changer de nom, tu dois copiez le caractère d’espace vide que nous mettons ci-dessous, celui qui apparaît entre les crochets: [ㅤ], et collez-le comme s’il s’agissait de votre nom.

Qu’en est-il de la confirmation de lecture

J’ai de mauvaises nouvelles. Même si Telegram essaie d’être une application avec plus d’options, il y a une chose importante qui lui manque par rapport à WhatsApp, c’est la confirmation de lecture ne peut pas être désactivée. Par conséquent, il n’y a aucun moyen d’empêcher quelqu’un d’autre de savoir si vous avez vu un message.

Telegram a un système de deux ticks ou chèques au lieu de trois comme WhatsApp. Quand on apparaît dans le message que vous envoyez, c’est parce qu’il a été envoyé vers le cloud Telegram et que l’utilisateur qui l’a envoyé a reçu une notification. Et quand une deuxième vérification apparaît, c’est parce que cet utilisateur a accédé à votre conversation.

Masquer si vous êtes connecté ou à quand remonte la dernière fois

Telegram ne vous permet pas de désactiver la confirmation de lecture, la double vérification classique avec laquelle les autres personnes savent si vous avez accédé au message. Cependant, cela vous permet de masquer votre dernière connexion, ce avec quoi vous pourrez également empêcher quelqu’un d’autre de savoir quand vous êtes actuellement en ligne.

Pour masquer la dernière fois que vous étiez en ligne, vous devez entrer les paramètres du télégramme. A l’intérieur, il faut aller dans la section de Confidentialité et sécurité, et dedans cliquez sur l’option Dernière fois et en ligne. Vous pourrez choisir si vous voulez que tout le monde le voie, uniquement vos contacts, ou personne, et comme dans le reste des cas, vous pouvez également définir des exceptions pour que certains utilisateurs le voient toujours.

Écoutez des audios sans que l’autre personne ne le sache

Quand quelqu’un vous envoie un message audio, il y a un point bleu dans ce message qui disparaît lorsque l’autre personne l’entend. C’est comme une notification d’écoute, cependant il y a une astuce pour que ce point ne disparaisse pas lorsque vous écoutez l’audio. Et non, il ne s’agit pas de vous le transmettre comme dans WhatsApp, cela dans Telegram ne fonctionne pas.

Qu’est-ce qui fonctionne, c’est télécharger le fichier audio sur votre mobile ou PC, puis écoutez-le déjà. Avec curiosité, cela fonctionne sur iOS et la version de bureau Telegram, mais sur Android, il en coûte un peu plus pour ouvrir le menu de téléchargement.

Si vous êtes sur le PC, faites un clic droit sur le fichier pour afficher le menu où vous verrez l’option, et si vous êtes sur le mobile, appuyez et maintenez votre doigt dessus pour le sélectionner, choisissez l’option pour le partager et enregistrer dans la mémoire interne. Le fichier audio est au format OGG, vous aurez donc besoin d’un lecteur compatible pour l’écouter. L’autre personne ne recevra pas l’avis que vous l’avez fait.

Évitez d’être automatiquement ajouté à des groupes ou des chaînes

Personne n’aime que quelqu’un nous ajoute sans notre permission à des chaînes ou à des groupes que nous ne connaissons pas, surtout s’il s’agit de personnes inconnues. Par conséquent, Telegram vous permet limiter le nombre de personnes pouvant vous ajouter à des chaînes ou à des groupes. Dans ce cas, personne ne peut vous ajouter, mais vous pouvez le limiter à vos amis.

Pour ce faire, vous devez entrer les paramètres du télégramme. A l’intérieur, il faut aller dans la section de Confidentialité et sécurité, et dedans cliquez sur l’option Groupes et canaux. Ici, vous aurez deux options, pour permettre Toutes les personnes ils peuvent vous ajouter, ou que seuls vos contacts peuvent. Vous pouvez également ajouter des exceptions, des personnes que vous souhaitez toujours pouvoir vous ajouter ou qui ne pourront jamais le faire même s’il s’agit de votre contact.

S’ils transfèrent votre message, ne créez pas de lien vers votre profil

Quand quelqu’un transmet un message que vous avez écrit, le nom de la personne qui l’a écrit à l’origine apparaîtra à d’autres personnes, votre nom. Et par défaut, ce nom est un lien, et si les gens cliquent dessus, ils atteindront votre profil. Cependant, il existe un moyen de ne pas autoriser le lien vers votre profil lors du transfert tes messages. Votre nom continuera à apparaître, mais si quelqu’un clique dessus, il sera informé que l’accès au profil a été bloqué.

Pour accéder à cette option, vous devez à nouveau entrer les paramètres du télégramme. A l’intérieur, il faut aller dans la section de Confidentialité et sécurité, et dedans cliquez sur l’option Messages transférés. Là, vous pouvez décider qui peut ajouter un lien vers votre compte lors du transfert du message, et cela peut être tout le monde, juste vos contacts ou personne. Comme dans le reste des options, vous pouvez également configurer des exceptions.