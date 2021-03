Daisy Ridley veut faire partie de l’univers cinématographique Marvel

Le protagoniste de la récente trilogie de ‘Guerres des étoiles’, Daisy Ridley, a révélé qu’elle était ouverte à la possibilité de jouer un personnage de la Univers cinématographique Marvel dans le futur.

Maintenant, après une série de rumeurs selon lesquelles Ridley serait choisi pour jouer Femme araignée Dans un prochain film Marvel, l’actrice a déclaré qu’elle ne savait rien du projet, bien qu’elle ait montré son intérêt pour le rôle, « J’adorerais jouer Spider-Woman. »

Dans une nouvelle interview, Ridley a réitéré son intérêt, bien que pour le moment aucune information ne soit connue sur l’inclusion de Spider-Woman dans l’avenir immédiat de MCU, « C’est drôle parce que quelqu’un m’a récemment posé des questions sur les rumeurs de Spider-Woman. »

«Apparemment, je me suis déclaré comme le principal candidat pour être Spider-Woman, ce qui n’est pas vrai. C’est drôle parce que je ne choisis pas vraiment les choses… Je ne me suis pas inscrit pour faire un autre grand film. «

OJITO! Daisy Ridley confirme qu’elle a lu le scénario de ‘SPIDER-WOMAN’ et qu’elle a adoré l’idée du film, donc ce n’est fermé à rien. Bien sûr, elle n’a pas été officiellement nommée Spider-woman et elle serait ravie de l’être. pic.twitter.com/HviLbYhTWa – ⍟ QuidVacuo ✪ (@QuidVacuo)

«Fondamentalement, si quelque chose de grand arrive et que c’est bon, je serais bien sûr ouvert à tout. Je viens de finir de voir «WandaVision» … Ce qu’ils ont fait est incroyable, différent et intéressant. Être particulièrement dans ce monde, qui est en constante évolution et ré-imaginer serait très intéressant », a ajouté Ridley.

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucun projet connu avec Spider-Woman en développement, Disney et Sony travaillent sur différents personnages en se concentrant sur une série de spin-offs mettant en vedette des femmes.