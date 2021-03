Space Jam 2: Un nouvel héritage Les affiches de personnages frappent le court avec LeBron et la Tune Squad

LeBron James et le Looney Tunes gang sont prêts à frapper le tribunal dans une pléthore de nouvelles affiches de personnages pour Space Jam 2. Servant de suite au classique de 1996 Space Jam, le nouveau film verra James reprendre là où Michael Jordan s’était arrêté, faisant équipe avec Bugs Bunny et ses amis pour affronter une équipe de basket-ball antagoniste. James est présenté sur l’une des nouvelles affiches aux côtés de Bugs Bunny, bien que leurs deux visages soient partiellement masqués.

Pendant ce temps, Bugs fait tourner une balle du bout de son doigt dans une autre affiche de personnage. Lola Bunny fait de même dans sa propre affiche, montrant son nouveau look qui est plus «familial» que la Lola que nous avons vue dans l’original Space Jam. L’autre Looney Tunes Les personnages à obtenir de nouvelles affiches incluent Tweety Bird, Daffy Duck, Road Runner, Speedy Gonzales et Taz the Tasmanian Devil.

Un personnage qui n’est pas présenté est la skunk de bande dessinée controversée Pepe Le Pew. Bien qu’une scène avec Pepe ait déjà été filmée avec la chanteuse-actrice Greice Santo, la scène a été annulée lorsque le nouveau réalisateur Malcolm D. Lee a repris le projet. Il a été récemment révélé que la moufette avait depuis été complètement retirée du film, pas même parmi les autres personnages de dessins animés en arrière-plan. Il avait été présenté comme l’un des joueurs de l’original Space Jam.

Du côté du live-action, James Lebron étoiles comme lui-même avec Sonequa Martin-Green jouant Kamiyah, la femme de la star du basket-ball. Don Cheadle, Cedric Joe, Ceyair J. Wright et Harper Leigh Alexander sont également à l’affiche. Exprimant le Looney Tunes les personnages sont Eric Bauza (Bugs, Daffy, Marvin le Martien, Tweety), Jeff Bergman (Sylvester, Foghorn Leghorn), Kath Soucie (Lola) et Gabriel Iglesias (Speedy Gonzales).

Space Jam 2 suit James et son jeune fils Dom (Joe) piégés dans un espace virtuel par un algorithme voyou nommé AI-G Rhythm (Cheadle), et le seul moyen de rentrer à la maison est de faire équipe avec Bugs, Daffy, Porky, Lola et le reste de la Looney Tunes gang pour vaincre les champions numérisés de l’AI-G.

Réalisé par Joe Pytka, l’original Space Jam a joué Michael Jordan comme lui-même, s’associant de la même manière avec Bugs Bunny et le Looney Tunes pour affronter une équipe de basket composée de monstres. Il a été un grand succès au box-office et est largement considéré comme l’un des films les plus emblématiques des années 1990. Il y a eu des tentatives pendant des années chez Warner Bros. pour développer une suite, avec le mot de l’implication potentielle de LeBron annoncé dès 2014. Maintenant que cela devient enfin une réalité, la légende de la NBA ne pourrait plus être ravie.

« C’est l’un des plus gros jeux, sinon le plus grand, auquel j’ai jamais joué », a déclaré James Divertissement hebdomadaire ce mois-ci. « La Goon Squad est probablement la meilleure équipe jamais réunie dans l’histoire du basket-ball. »

Space Jam: un nouvel héritage devrait sortir le 16 juillet 2021, à la fois en salles et à domicile sur HBO Max. Les nouvelles affiches de personnages pour Space Jam 2 nous viennent de Warner Bros. Pictures.

Sujets: Looney Tunes, Space Jam 2