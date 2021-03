Incroyable: un Mexicain a battu le record Guinness en regardant Avengers: Fin de partie 191 fois!

le Univers cinématographique Marvel a commencé sa saga à succès en 2008 avec l’adaptation d’Iron Man, avec Robert Downey Jr. Après 21 films tout au long de la décennie, Avengers: Endgame, qui a marqué la fin d’une époque avec l’adieu de plusieurs acteurs et personnages au sein une franchise qui a levé plus de 7 milliards de dollars. Le fanatisme ne comprend pas les raisons, et Agustin Alanís est l’exemple clair.

L’homme de nationalité mexicaine et résidant à Riverview, en Floride, a fait connaître son histoire lors de la première du dernier long métrage Avengers en 2019, où est devenu célèbre en testant avec des photographies que jusqu’à ce moment-là, il avait vu le film environ 116 fois. Dans toutes les images Il peut être vu avec le billet à la main et un employé de la chaîne de cinémas où la projection a été réalisée.

Son objectif était d’atteindre 200, et bien qu’il n’ait pas atteint le nombre imaginé, de la même manière a atteint le record Guinness en tant que spectateur qui a vu le même film le plus de fois, dans ce cas, Avengers: Fin de partie, en 191 opportunités. Agustín l’a célébré sur son compte Twitter avec une photo dans laquelle il porte un maillot du club Tigres, le bouclier historique Captain America et la légende: « Je suis officiellement génial! ».

Comme révélé, s’est inspiré de cette conquête d’Anthony « Nem » Mitchell, un célèbre youtubeur qui détenait le record en regardant Avengers: Infinity War 103 fois en 2018. « Vous avez mis l’étincelle pour y parvenir, alors je vous honore, frère. »Agustín a écrit à « Nem » via le réseau social Twitter quand il a égalé son incroyable marque.

Alanís reconnu à l’époque dans une conversation avec CNN Quoi Il allait au cinéma deux fois par jour en semaine et quatre ou cinq fois le week-end et que le temps total lui prenait environ 40 jours de travail. Avengers: Fin de partie C’était jusqu’à récemment le film le plus rentable de tous les temps, mais il a été dépassé par Avatar lors de sa réédition en Chine. Peut-être que Marvel Studios remettra le film dans les salles et Agustin augmenter le nombre final.