Daft Punk a annoncé sa séparation

En réponse, un fan a déclaré: « ‘Get Lucky’ était leur chanson la plus populaire bien sûr, mais ils ont influencé et ouvert la voie à la musique électronique. La musique électronique ne fait généralement pas partie des classements radio ou pop.«

Un autre a convenu: « Le fait que je pensais à ‘One More Time’ ou ‘Harder, Better, Faster, Stronger’ ou même ‘Around the World’ quand j’ai lu le point original au lieu de ‘Get Lucky’ montre qu’ils ne le sont certainement pas on a fait des merveilles.«