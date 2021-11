Après Robert Downey Jr. : ces acteurs pourraient devenir le prochain Iron Man de Marvel

Les Univers cinématographique Marvel a une liste très longue de projets pour l’avenir. De plus en plus de films et de séries rejoindront la saga qui a commencé en 2008 avec Hombre de Hierro. Et c’est que bien que de nouvelles histoires et des personnages renouvelés soient incorporés, la vérité est qu’aucun n’aura l’impact du super-héros joué par Robert Downey Jr., qui a ouvert la voie à la franchise de Kevin Feige atteindre des niveaux exorbitants.

Alerte spoil! Dans le dernier film de Vengeurs, intitulé comme Fin du jeu et créé en 2019 -Après une longue bataille- Iron Man est mort et a causé une grande douleur à ses compagnons et aux spectateurs. Beaucoup d’entre eux ont spéculé que le personnage reviendrait comme un autre acteur hollywoodien et ont même placé leurs paris. Cependant, il est fort probable un rôle déjà vu dans le MCU qui occupe cette place.

+ Les acteurs du MCU qui peuvent devenir Iron Man

3. Dominique Thorne

Nous ne l’avons pas encore vu à l’écran, mais il apparaîtra bientôt : Dominique épine fera ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Riri Williams, mieux connu comme Coeur de pierre. Vous aurez votre participation à Panthère noire : Wakanda pour toujours puis sa propre série sur Disney+. Il s’agit d’un adolescent passionné d’ingénierie qui parvient à entrer au Massachusetts Institute of Technology, où Tony Stark et James Rhodes se sont rencontrés. À 15 ans, il parvient à concevoir sa propre version du costume d’Iron Man, adoptant ainsi l’alias emblématique d’Ironheart.

2. Ty Simpkins

Bien qu’il n’ait pas eu de rôle à répercussion dans la saga, il était fondamental dans l’un des films d’Iron Man. Ty Simpkins Il a joué un garçon que le personnage de Robert Downey Jr. sauve en utilisant son casque emblématique. A partir de ce moment, il devient son compagnon d’aventures. Ça s’appelait Harley plus passionné et Avengers: Endgame est réapparu, juste dans le scène funéraire du super-héros.

1.Tom Hollande

La course de Tom Holland Il n’a pas de plafond : les personnages qu’il incarne deviennent de plus en plus ambitieux. Cependant, il est impossible d’oublier ces premières scènes dans lesquelles Tony Stark et Pierre Parker Ils commençaient leur relation très spéciale. Aujourd’hui c’est Homme araignée et le protagoniste du film le plus attendu de 2021. Il ne fait aucun doute qu’il est le candidat idéal pour remplir le rôle qu’Iron Man avait depuis le début du MCU.

