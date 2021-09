Crysis Remastered Trilogy Hooks date de sortie du 15 octobre

Envie de revisiter Crysis 2 et Crysis 3 ? (Quelqu’un ?) Qu’il existe ou non un public pour la trilogie Crysis Remastered, elle sortira à coup sûr le 15 octobre. Cela inclut l’original – lui-même déjà relooké et disponible sur PlayStation 4 dès maintenant – aux côtés de ses deux suites. Eh bien, leurs campagnes solo, au moins.

Ceux d’entre vous qui jouent avec la rétrocompatibilité sur PS5 peuvent s’attendre à des résolutions jusqu’à 4K à 60 images par seconde, donc très jolies. Vous pourrez acheter le trio de titres pour 49,99 €, ou bien, saisir Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered à 29,99 € chacun. Faites-nous savoir si vous êtes le public cible pour cela dans la section commentaires ci-dessous.