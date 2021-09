Pourquoi le fils de Berlin peut-il trahir son père et La Banda ?

Il ne reste que quelques heures avant Le vol d’argent publier un nouvel opus dans Netflix. Il s’agit de la première partie de la cinquième saison, qui aura sa fin définitive -ou du moins c’est connu pour l’instant- la 3 décembre. Aujourd’hui le géant du streaming a sorti les premières minutes de la série et, comme prévu, les réseaux sociaux ont explosé avec théories et les commentaires des utilisateurs.







C’est que depuis la fiction de Alex Pina C’était disponible en ligne, c’est devenu une fureur à travers le monde et tous ses fans demandent de plus en plus de saisons. Il est difficile de se réinventer et d’être créatif dans les scénarios, mais la particularité de cette série est qu’elle y parvient et capte tous ceux qui regardent les épisodes. Pour continuer à étendre l’histoire originale, dans cette partie, ils ont rejoint nouveaux personnages qui a déjà suscité l’intrigue.

L’un d’eux est Raphaël, qui sera interprété par Patrick a élevé et qui a été présenté comme le fils de berlin. Dans l’un des premiers épisodes, le personnage de Pedro Alonso a fait remarquer : « Un fils est une ogive nucléaire qui dévaste tout”. Et apparemment, c’est ce que le nouveau personnage fera dans la première de demain. D’après l’avancement de la plateforme, il s’agit d’un jeune homme de 31 ans qui a étudié l’ingénierie informatique au MIT dans le Massachusetts et a une chose très claire : il ne veut pas être comme son père.

Dans ces 15 premières minutes que la production de la série a révélées sur les plateformes numériques, des retrouvailles entre Rafael et Berlin sont présentées. Ils se sourient et s’embrassent, comme s’ils avaient longtemps évité le contact. En fait, le frère du professeur explique : «Ce n’est pas non plus que nous ayons eu une relation père-fils”. Quelques minutes plus tard, il fait remarquer à son héritier qu’il avait une excellente relation avec sa mère, mais quand il est né, il set apporté et ruiné tous les plans.







Apparemment, Berlin veut impliquer le jeune homme dans un braquage, avec sa femme Tatiana (Diana Gomez). Mais… Rafael pourrait-il bousiller tout le plan du gang de braquage ? C’est sans doute la théorie la plus forte qui retentit à son sujet sur les réseaux sociaux. Et c’est que les fans pensent déjà qu’un vengeance de la part de l’ingénieur viendra très bientôt. Malgré le fait que son père soit déjà décédé, beaucoup suggèrent que le personnage de Patrick Criado est resté irrité par les paroles de son père et profitera de sa connaissances informatiques démolir tout ce que les voleurs de singes rouges ont préparé depuis longtemps. C’est une question d’heures pour découvrir ce qui est vrai dans tout cela.