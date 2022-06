Non seulement je suis Betty, la moche : toutes les séries et films qui seront supprimés de Netflix en juillet 2022

Étoile+

Il reste moins à parcourir jusqu’au début du septième mois de l’année et Netflix présente tous les titres qui doivent sortir de son grand catalogue. Consultez la liste ci-dessous!

©NetflixNon seulement je suis Betty, la moche : toutes les séries et tous les films qui seront supprimés de Netflix en juillet 2022.

le service de streaming Netflix attend déjà avec impatience les grandes sorties qu’il aura à partir du mois prochain, comme le volume 2 de la saison 4 de choses étranges ou les nouveaux épisodes d’épisodes de Contrôlez Z, Virgin River, Resident Evil et de plus. Cependant, cela signifie également que la société devra écarter certaines productions de son large catalogue, même si les abonnés ne le souhaitent pas.

2021 avait été dure pour les utilisateurs, puisque la plateforme avait décidé d’annuler de multiples projets attractifs pour le public, mais pour différentes raisons les portes leur étaient fermées. D’autre part, la croissance de la concurrence leur a fait perdre les droits de distribution de certaines séries et films, se voyant contraints de ne pas pouvoir poursuivre les accords, comme cela se produira dans les semaines à venir. Passez en revue tous les retraits de Netflix en juillet 2022 !

+ Retraits Netflix pour juillet 2022

1 JUILLET

– 10 jours en Or | Film

– Dés du menteur | Film

– La Tour Sombre | Film

– Retour du Tout-Puissant | Film

– Cela ne fait que commencer | Film

– Les aventures de Sharkboy et Lavagirl | Film

– Les maisons les plus extraordinaires du monde | Série

-CrashPad | Film

– Douce Virginie | Film

– Une épouse menteuse | Film

– Geronimo : une légende américaine | Film

– Guerre des mondes | Film

– Spécialiste de la séduction | Film

– Hondros | Film

– Gare aux zombies | Film

– Le meilleur de LA | Série

– Voleur d’âmes | Film

– Légion des anges | Film

– Ma romance parfaite | Film

– Ma vie | Film

– Monsieur Créateur | Série

– Dans la vallée des ombres | Film

– Noureev | Film documentaire

– Le crime du Père Amaro | Film

– Tueur à domicile | Film

– La Chambre | Film

– Enregistrement de la guerre de Grancrest | Série

– Recul | Film

– Ce que nous avons commencé | Film

– Zipi et Zape : l’île du capitaine | Film

2 JUILLET

– Crocodile | Série

3 JUILLET

– Argent doux | Film

– Riad Moosa : La vie commence | Spécial

LE 4 JUILLET

– Christine | Film

– Shopkins : parcourez le monde | Film

7 JUILLET

– Hier | Film

8 JUILLET

– Notre mal | Film

10 JUILLET

– Gat à Die Mur | Film

– Son Excellence Ajadi | Film

11 JUILLET

– Je suis Betty, la moche | Film

12 JUILLET

– Vrai détective | Film

– Montre Yo-Kai | Série

13 JUILLET

– Romain | Film

15 JUILLET

– La ballade du Gunslinger | Film

-Angel bat ! | Série

– Anus Hana | Série

– Ruisseau Dawson | Film

– Mangeur de Dieu | Film

-Granblue Fantaisie | Film

– La vie secrète des animaux de compagnie 2 | Film

– Ma vie à dix-sept ans | Film

– Mustang : réhabilitation | Film

– Rock la Kasbah | Film

– La vérité cachée | Film

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂