« Tribes of Europe », acteurs et personnages: qui est qui et où avez-vous déjà vu le casting

« Tribus d’Europe»(« Tribes of Europa »dans sa langue d’origine) est une nouvelle série allemande Netflix qui raconte l’histoire de Kiano, Liv et Elja, trois frères contraints de chercher leur propre destin dans une Europe divisée en d’innombrables micro-États. Ils se retrouvent mêlés à des conflits lorsqu’ils prennent possession d’un mystérieux cube.

La fiction dystopique réalisée et écrite par Philip Koch avec Jana Burbach et Benjamin Seiler aura six épisodes qui seront disponibles sur la plateforme de streaming à partir du vendredi 19 février 2021.

Emilio Sakraya, David Ali Rashed, Henriette Confurius, Oliver Masucci, Robert Finster, Ana Ularu, Melika Foroutan, Jannik Schümann, Alain Blazevic, Richard Zeman, Jeanette Hain, James Faulkner et Benjamin Sadler sont les acteurs de “Tribus d’EuropeMais qui est qui dans la série Netflix? Et où avez-vous déjà vu les acteurs?

HENRIETTE CONFURIUS COMME LIV

Henriette Confurius est apparue dans plus de 50 productions cinématographiques et télévisuelles avec ses rôles les plus notables dans « Die Wölfe » (2009), « My First Miracle » (2002) et « Line of Separation », où elle a joué Anna von Striesow.

L’actrice allemande de 30 ans est également connue pour ses rôles dans « Die Gräfin », « Allerleirauh » et « Das kalte Herz ». Alors que son rôle le plus récent est «Die verlorene Tochter» (2020).

Henriette Confurius joue Liv dans « Tribes of Europe » (Photo: Netflix)

DAVID ALI RASHED COMME VOUS CHOISISSEZ

David Ali Rashed a fait ses débuts d’acteur dans «Tiger Milk» («Tigermilch») en 2017, apparaissant plus tard dans les films «O Beautiful Night», «Totgeschwiegen» et «Das perfekte Geheimnis». Ses autres rôles notables incluent le film « Tatort: ​​Amour Fou » et la série apocalyptique « 8 Tage ».

David Ali Rashed joue Elja dans « Tribes of Europe » (Photo: Netflix)

EMILIO SAKRAYA COMME KIANO

Emilio Sakraya a eu sa grande chance dans le film de 2010 «Time You Change» («Zeiten ändern Dich») et est depuis apparu dans des productions telles que «Cold Feet» (Kalte Füße), «4 Blocks» et «Rocks My Heart». ».

Ses performances notables incluent le rôle de Tarik Schmüll dans la série de films allemands « Bibi and Tina ». En juin 2020, elle est apparue dans la série Netflix «Warrior Nun» et a sorti un album, Roter Sand.

Emilio Sakraya joue Kiano dans « Tribes de Europa » (Photo: Netflix)

MELIKA FOROUTAN COMME VARVARA

Avant de jouer à Varvara dans « Tribus d’Europe« Melika Foroutan a étudié l’art dramatique à l’Université des Arts de Berlin et en 2006, elle a participé à la série » Wut « ( » Colère « ) et à » KDD – Kriminaldauerdienst « en tant que policière Silvia Henke.

En 2015, la chanteuse germano-iranienne de 45 ans a reçu le prix de la meilleure actrice au Hessischer Filmpreis pour «Louise Boni». Il faisait également partie de l’adaptation de Frank Schätzing de «Die dunkle Seite», «Palermo Shooting» de Wim Wenders, de la série «Louise Boni», etc.

Melika Foroutan joue Varvara dans « Tribes of Europe » (Photo: Netflix)

OLIVER MASUCCI COMME MOÏSE

L’acteur allemand Oliver Masucci est connu pour jouer Adolf Hitler dans le film « Il est de retour » et pour son rôle d’Ulrich Nielsen dans la célèbre série Netflix « Dark ». Il a récemment joué le réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder dans le film de 2020 « Enfant Terrible ».

Oliver Masucci joue Moïse dans « Tribes of Europe » (Photo: Netflix)

JAMES FAULKNER COMME GÉNÉRAL FRANCIS F. CAMERON

James Faulkner, un acteur britannique de 72 ans, est connu pour ses nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision. Parmi ses rôles les plus importants figurent le pape Sixte IV dans la série «Les démons de Da Vinci», Randyll Tarly dans la série HBO «Game of Thrones» et Saint Paul dans le film «Paul, Apôtre du Christ».

Il a également joué dans « Underworld: Blood Wars », « Atomic Blonde », « The Alienist », « Downton Abbey », « Bridget Jones » et « X-Men: First Class ».