Crunchyroll annonce un prochain doublage latin

Croustillant est la plateforme de streaming par excellence lorsqu’il s’agit de profiter du contenu d’anime. Les fans reconnaissent la qualité et la quantité de titres qu’offre ce service et c’est pourquoi de plus en plus de gens le choisissent chaque jour pour profiter de leurs séries et films préférés encadrés dans le style d’animation japonais que tant de fans ont fasciné partout sur la planète. Ainsi, la plateforme s’agrandit et cherche constamment à répondre aux besoins de son public.

Forts de cette idée, les responsables du service savent qu’ils doivent défendre les marchés sur lesquels ils ont si efficacement pénétré. L’Amérique latine est une région importante pour Croustillant C’est pourquoi il est si conscient des goûts et des besoins de ses clients latinos. Dans ce sens, aujourd’hui la plateforme a annoncé le doublage avec laquelle votre programmation aura bientôt.

+ Les programmes et leur doublage latin

86 QUATRE-VINGT-SIX (Saison Deux)

Première: L’épisode 12 sera diffusé le 4 décembre, suivi d’un épisode hebdomadaire.

Le casting de la série

Shinei Nouzen : Alberto Bernal

Vladilena Milizé : Fernanda Ornelas

Raiden Shuga : Luis Navarro

Anju Emma : Romina Marroquin

Kurena Kukumila : Amanda Hinojosa

Theoto Rikka : Ange Ivan Rodriguez

Daiya Iruma : Rodrigo Acevedo

Kiriya Nouzen : Carlos Dominguez

Frederica Rosenfort : Natalia Crespo

Ernst Zimmerman : Julio Bernal

Sens de doublage : Paola García

Synopsis: Les « Juggernaut » sont des drones de combat sans pilote développés par la République de Saint Magnolia en réponse aux attaques de drones autonomes de l’Empire voisin de Giad, la « Légion ». Mais en réalité, le fait qu’ils ne soient pas habités est une farce, car la vérité est qu’ils sont pilotés par les 86, ceux qui se considèrent moins qu’humains et ceux qui les traitent comme de simples outils. Déterminé à se battre jusqu’au bout, Shin, capitaine d’une escouade composée de 86 personnes, se bat sans relâche sur un champ de bataille où la seule chose qui l’attend est la mort.

Le meilleur assassin du monde se réincarne dans un autre monde en tant qu’aristocrate

Première: 24 novembre / hebdomadaire

Le casting de la série

Lugh : Ricardo Bautista

Jour : Cecilia Guerrero

Tarte : Bleu Valadez

Maha : Valentina Zouza

Sens de doublage : Gerardo Marquez

Synopsis: Lorsqu’un assassin de première classe renaît dans un autre monde, il s’avère qu’il le fait en tant qu’héritier d’une famille d’assassins fantômes. Avec ses connaissances d’assassin du monde moderne et son expérience, en y ajoutant la magie et les techniques spéciales de son nouveau monde, il semble qu’il n’aura pas de mal à devenir l’assassin le plus meurtrier de l’histoire !

Fin Platine

Première: 18 novembre / hebdomadaire

Le casting de la série

Mirai Kakehashi : Miguel De Leon

Nasse : Iarel Verduzco

Saki Hanakago : Scarlett Miuller

Revel : Pablo Mejia

Sens de doublage : Octavio Campos

Synopsis: « Je te donnerai l’espoir dont tu as besoin pour vivre. » Mirai Kakehashi a perdu ses parents dans un accident et mène une vie misérable depuis qu’il a dû aller vivre avec les proches qui s’occupaient de lui. Ayant perdu espoir en tout, il décide de sauter du haut d’un immeuble le jour même où il obtient son diplôme d’études secondaires. C’est alors qu’il rencontre un ange…

SAKUGAN

Première: 18 novembre / hebdomadaire

Le casting de la série

Gagumber : Hector Estrada

Memempu : Susana Morena

Sens de doublage : Gerardo Marquez

Synopsis: Dans un futur lointain, l’humanité vit côte à côte dans une étroite « colonie » divisée par le socle rocheux. En dehors de la colonie se trouve une zone dangereuse non développée connue sous le nom de Labyrinthe. Ceux qui risquent leur vie pour explorer le Labyrinthe et marquer les zones non développées sont connus sous le nom de Marqueurs. Memempu est une jeune femme qui veut devenir un marqueur, et Gagumber est un homme qui a cessé d’être un marqueur. Cette équipe père-fille est sur le point d’affronter le Labyrinthe.

Le Paladin lointain

Première: 27 novembre / hebdomadaire

Le casting de la série

Testament : Diego Becerril

Gus : Andres Garcia

Sang : Raul Solo

Marie : Rosa Maria Martinez

Synopsis: Dans les ruines de la Cité des Morts, loin de la civilisation humaine, vit un enfant humain unique nommé Will. L’enfant a été élevé par trois morts-vivants : Blood, le guerrier squelette héroïque, la momie prêtresse Mary et le sorcier fantôme Gus. Les trois enseignent à l’enfant tout ce qu’ils savent et le remplissent d’amour.

Seirei Gensouki : Chroniques des esprits

Première: 27 décembre / hebdomadaire

Le casting de la série

Rio : Ivan Bastidas

Celia Claire : Montserrat Aguilar

Aishia : Itzel Mendoza

Latifa : Mélissa Gutierrez

Miharu Ayase : Varenka Carrillo

Sens de doublage : Roberto Molina

Synopsis: Sa vie passée et sa vie actuelle se croisent, alors qu’un jeune homme aux souvenirs de deux vies affronte son destin ! Après que sa mère a été assassinée alors qu’il était très jeune, l’orphelin Rio a dû se battre pour survivre dans la banlieue. Un jour, il retrouve les souvenirs de Haruto Amakawa, décédé dans un accident alors qu’il rêvait de retrouver un ami d’enfance, et c’est alors qu’il découvre qu’après sa réincarnation, il s’est retrouvé dans un monde de magie et d’épée.

Ne jouez pas avec moi, mademoiselle Nagatoro

Première: 11 janvier 2022 / hebdomadaire

Le casting de la série

Nagatoro : Gabriela Gray

Senpai : Alejandro Villamar

Sens de doublage : Daniel Garza

Synopsis: « Une fille plus jeune que moi m’a fait pleurer ! » Un jour, un garçon de deuxième année est dans la bibliothèque de l’école et finit par être la cible d’une fille de première année extrêmement sadique. La fille qui le tourmente, l’agace et le fascine à la fois s’appelle Nagatoro. C’est très agaçant, mais c’est adorable. C’est insupportable, mais tu veux que je sois à tes côtés. C’est l’histoire d’une fille très sadique et capricieuse qui finira par éveiller quelque chose en vous.

Cette fois, je me suis réincarné en Slime (Saison 2)

Première: 2022

Le casting de la série

Tempête de Rimuru : Monse Mendoza

Rigurd : Carlo Vázquez

Benimaru : Arturo Cataño

Gobta : Rob Gutiérrez

Shuna : Alondra Hidalgo

Shion : Marisol Romero

Ranga : Dave Ramos

Milim : Karen Vallejo

Synopsis: Satoru Mikami est un homme de 37 ans qui a un travail qu’il n’aime pas, sans issue et qui n’est pas content de la vie qu’il mène, mais quand il meurt des mains d’un voleur et pense que c’est son fin, il se réveille pour découvrir qu’il s’est réincarné dans un monde de magie et d’épée… mais sous forme de slime ! Maintenant, il devra s’habituer à sa nouvelle vie, même si heureusement, il aura deux capacités uniques qui l’aideront à survivre : une qui lui donne une grande compréhension de tout ce qui l’entoure, et une autre qui lui permet de copier les capacités de ses adversaires. .

Camp décontracté (première et deuxième saison)

Première: Bientôt disponible

Le casting de la série

Rin Shima : Ximena Fragoso

Nadeshiko Kagamihara : Joselyn Robles

Aoi Inuyama : Monserrat Aguilar

Chiaki Ogaki : Analiz Sánchez

Narrateur : Milton Woltz

Sens de doublage : Roberto Molina

Synopsis: Nadeshiko est une lycéenne qui a déménagé de Shizuoka à Yamanashi et décide d’aller voir le célèbre Mont Fuji qui apparaît sur des billets de mille yens. Bien qu’elle réussisse à se rendre à Motosu à vélo, elle est obligée d’y retourner à cause du mauvais temps. N’ayant pu voir sa cible de ses propres yeux, il finit par s’évanouir. Quand il se réveille, il fait déjà nuit et il se trouve dans un endroit qu’il ne reconnaît pas et ne sait pas comment rentrer chez lui. Heureusement Nadeshiko rencontre Rin, une fille qui campe seule et qui la sauve.

Ne touchez pas à Eizouken !

Première: Bientôt disponible

Le casting de la série

Midori Asakusa : Montserrat Mendoza

Sayaka Kanamori : Casandra Acevedo

Tsubame Mizusaki : Melissa Gedeon

Sens de doublage : Oscar Garibay

Synopsis: Midori Asakusa est une lycéenne / lycéenne de première année qui aime les anime. Bien qu’elle passe ses journées à dessiner toutes les idées qu’elle a, elle n’a pas encore fait le premier pas pour créer l’un de ses animes bien-aimés, et elle sait que c’est un objectif impossible si elle est seule. La première à découvrir le talent d’Asakusa est Sayaka Kanamori, une fille qui aspire à devenir productrice. Il ne leur faut pas longtemps pour découvrir qu’un camarade de classe, le modèle charismatique Tsubame Mizusaki, a en fait l’âme d’une pom-pom girl, alors ils créent ensemble un club d’animation.

