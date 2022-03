Tout n’est pas Oscar : 4 séries HBO Max qu’on recommande de savourer un dimanche

hbo max

Différentes les unes des autres mais avec un contenu de haute qualité, ces quatre séries sont disponibles sur HBO Max pour que vous puissiez en profiter le dernier jour du week-end.

©IMDBLes Lakers dans la fiction

hbo max C’est l’une des plateformes par excellence parmi les offres du marché. Parfaitement capable de réaliser ce que nous aimons appeler en plaisantant « La guerre du streaming »le service propose des contenus variés pour toute la famille, comme des séries de HBOles histoires des super-héros de Bandes dessinées DC et plus d’alternatives pour ajouter des abonnés jour après jour.

Aujourd’hui, nous allons recommander quatre séries du catalogue de hbo max cette surprise pour la qualité qu’ils présentent en même temps qu’ils ont des intrigues captivantes et des acteurs de luxe qui savent raconter une histoire de manière convaincante. Vous ne pouvez pas manquer ces alternatives si vous voulez passer un bon dimanche et que vous êtes abonné à la plateforme qui propose ces programmes TV qui ne savent pas décevoir.

+ Séries HBO Max incontournables à regarder un dimanche

4. Minx : une pour elle

En 1971, la féministe autoproclamée Joyce Prigger s’associe à l’éditeur à bas prix Doug Renetti pour créer le premier magazine érotique féminin au monde. La comédie se déroule à une époque de grands bouleversements sociaux et au plus fort de la deuxième vague du féminisme dans laquelle les femmes militent pour l’égalité des sexes, un thème qui n’a jamais cessé d’être fondamental.

3. Succession

Succession raconte les problèmes de la famille Roy, Logan et leurs quatre enfants, qui contrôlent l’un des plus grands conglomérats de médias et de divertissement au monde. La série suit la vie des protagonistes alors qu’ils contemplent ce que l’avenir leur réserve une fois que le patriarche de la famille décide d’abandonner ses obligations envers l’entreprise qui leur a donné tant de joie.

2. Superman et Loïs

Clark Kent et Lois Lane arrivent à Smallville avec leurs enfants et rencontrent Lana Lang, son mari Kyle Cushing et leur fille Sarah. La vie de tous ces personnages va être bouleversée par l’arrivée d’un être étrange et Superman ne pourra pas mettre de côté son activité de symbole de justice malgré le fait que ses obligations de père de famille soient toujours présentes.

1. Lakers : il est temps de gagner

L’histoire de la façon dont l’équipe de basket-ball de la NBA, les Los Angeles Lakers, est devenue l’une des dynasties les plus admirées et dominantes du sport dans les années 1980. L’émission est basée sur le livre « Showtime : Magic, Kareem, Riley et la dynastie des Los Angeles Lakers des années 1980 » par Jeff Pearlman. Il est réalisé par Adam McKay et présente un casting dirigé par les talentueux John C. Reilly et Jason Clarke.

