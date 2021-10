Sony crée le label PlayStation PC pour être le fer de lance de la poussée du portage

La poussée de Sony vers PC devient sérieuse. Les utilisateurs de Steam aux yeux d’aigle ont remarqué du jour au lendemain que le détenteur de la plate-forme avait renommé l’éditeur de certains de ses ports PC de PlayStation Mobile à PlayStation PC LLC, et maintenant VGC a découvert via une liste de Corporation Wiki que le géant japonais a enregistré la division en avril de ce année.

Bien qu’il ne s’agisse principalement que d’une image de marque et de formalités administratives, il réitère que le fabricant souhaite sérieusement proposer davantage de ses exclusivités à un public plus large. Récemment, il a annoncé que Uncharted: Legacy of Thieves Collection et God of War arriveraient sur PC, et le patron Jim Ryan a souligné que d’autres suivraient.

Plus tôt cette semaine, la rumeur disait que Sackboy: A Big Adventure arriverait sur PC, tandis que la société a acheté les spécialistes de la conversion Nixxes plus tôt dans l’année, principalement dans l’intention de porter une plus grande partie de son catalogue sur les ordinateurs. C’est un développement qui a mécontenté certains fidèles de PlayStation, mais avec des ventes de PC fortes et des chiffres PS5 inchangés, il y a clairement une méthode derrière le mouvement.