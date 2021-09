Critique: PGA Tour 2K21 – Sim conviendra aux fans de golf à un tee-shirt

Republié le mercredi 29 septembre 2021 : Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PlayStation Plus d’octobre. Le texte original suit.

Si vous êtes le genre de personne qui préfère que ses parcs de campagne aient 18 trous, vous connaissez sans aucun doute la série The Golf Club. Les efforts du développeur canadien HB Studios au cours de cette génération ont été fascinants à observer de loin. Le premier jeu de sa série de simulation a été lancé peu de temps après la PlayStation 4 et était très présenté comme un effort indépendant. Depuis lors, il a conçu une suite considérablement améliorée, obtenu les droits du PGA Tour d’EA Sports, signé un contrat d’édition avec 2K Sports, et maintenant – à la veille de la PlayStation 5 – il rebaptise la franchise en PGA Tour 2K21.

À bien des égards, il s’agit d’une fusion du mode MyCareer de The Golf Club et de NBA 2K. L’accent est mis sur la création de votre propre personnage personnalisé et sur l’équipement de marques sous licence, qu’il s’agisse de casquettes de baseball Under Armour ou de pantalons colorés de Tattoo Golf. La plupart des vêtements et des clubs que vous trouverez pour personnaliser votre joueur sont basés sur des objets de la vie réelle, et c’est indéniablement divertissant lorsque vous débloquez des morceaux rares grâce à des contrats basés sur des objectifs pendant que vous vous frayez un chemin vers le en tête des classements mondiaux de golf.

Mais c’est avant tout un jeu de golf, et heureusement, l’itération de HB Studios au cours des sept dernières années commence vraiment à porter ses fruits maintenant. Comme pour les versements précédents, vous vous balancez à l’aide de l’un ou l’autre des sticks analogiques et le titre détermine votre précision en fonction de la précision de votre mouvement. Sur les difficultés les plus élevées, vous devrez vous déplacer en douceur, en agitant le bâton proprement avec le bon timing. Continuez trop lentement et votre tir s’estompera, ajoutant potentiellement un défi inutile à votre prochain tir.

C’est une configuration simple, mais il y a de la profondeur dans le gameplay si vous souhaitez l’extraire. Le système de mise en forme du coup revient, vous permettant d’adoucir la trajectoire de votre coup pour vaincre les vents violents, ou d’ajouter du tirage afin d’éviter les dangers. Bien sûr, plus votre tir est compliqué, meilleure sera votre précision, et c’est ce système de risque/récompense qui élève vraiment le gameplay. Après avoir joué des dizaines de tours, nous n’avons jamais vraiment l’impression que le titre nous a trompé ; tous les mauvais mensonges sont directement attribuables à nos propres erreurs, et cela rend le titre plus amusant alors que vous essayez de nettoyer vos propres erreurs.

Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas un gros handicap, car la difficulté est très ajustable. Vous pouvez ajuster le niveau de difficulté que vous souhaitez que les conditions soient, ainsi que la qualité de vos adversaires, ce qui signifie que tous les niveaux de compétence peuvent trouver un réglage qui leur convient. De plus, vous pouvez choisir de jouer contre des amis ou des étrangers du monde entier, et comme le titre enregistre chaque coup que vous faites, vous pouvez vous mesurer à d’autres même lorsqu’ils sont hors ligne.

Alors que l’excellent créateur de parcours de golf des versions précédentes revient, il existe plus de parcours sous licence que jamais. Les goûts de TPC Sawgrass, TPC Boston et TPC Deere Run sont accompagnés de Quail Hollow, TPC Louisiana et TPC San Antonio. Bien que ceux-ci soient représentés avec précision en termes de disposition et de caractéristiques, une critique que nous avons est que les parcours officiels n’ont toujours pas le caractère de leurs homologues réels, car ils sont encore principalement constitués d’actifs de stock disponibles sur le parcours de golf. mode créateur.

Le jeu a l’air net et coloré, cependant, et la présentation a été sérieusement remaniée pour cette version. Les faits saillants diffusés tout au long du parcours ainsi que des commentaires personnalisés rendent l’action plus conforme à NBA 2K, et il est clair que les avantages du budget accru de 2K Sports ont été utilisés à bon escient. Bien que vous finirez probablement par sauter certaines des rediffusions après quelques heures, l’ensemble du package semble beaucoup plus premium dans cette édition – c’est toujours un échelon inférieur aux mastodontes du genre sportif, mais il se rapproche maintenant.

Cela dit, la sortie est encore un peu trop statique à notre goût. Étant donné que le golf est un sport fortement influencé par la météo, nous aimerions voir plus de mouvement dans la scène pour refléter ce qui se passe pendant le match. Actuellement, les arbres et l’herbe restent complètement immobiles, même si vous jouez le ballon par vent fort. Alors que le système physique garantira que le vol de la balle est précisément affecté par la brise, nous pensons qu’un peu plus de retour visuel pourrait vraiment améliorer l’apparence du jeu.

Tout au long de votre carrière, en gravissant les échelons, vous rencontrerez des adversaires du monde réel comme la star de la couverture Justin Thomas et créerez des rivalités avec eux. Malheureusement, cela ne représente guère plus qu’un meilleur score, mais vous débloquerez de l’équipement et de la monnaie du jeu au fur et à mesure que vous les terminerez. Les contrats avec des sponsors comme Adidas se reflètent de la même manière dans le communiqué, et bien qu’il y ait très peu de spectacle à les terminer, il est toujours agréable de déverrouiller cette boucle de ceinture rare que vous convoitez.

En dehors de la carrière, il existe à la fois un mode multijoueur local et en ligne à travers une variété de modes différents, allant du golf traditionnel jusqu’aux défis en équipe où des paires de joueurs s’affrontent pour le score le plus bas. Vous pouvez également créer des sociétés, qui servent de hubs dans le jeu pour les communautés et les groupes d’amis. Ici, vous pouvez programmer des événements et même définir des frais d’entrée, bien que l’ensemble du système semble insuffisamment cuit par rapport aux versements précédents.