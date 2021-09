Honey Boo Boo, 16 ans, confirme qu’elle sort avec Dralin Carswell, 20 ans

SUSSURRO Décoration Anniversaire Fille Strass Bandeau et Echarpe Anniversaire Rose « Happy 20th Birthday » Accessoires Anniversaire pour la Décoration Cadeau Costume de 20 Ans

Matériel: : la couronne est en alliage de métal, cristal et strass, agréable et élégante quand vous la portez, la ceinture est en satin, douce au toucher, sûre et adaptée à vos fêtes. Design: Accessoire de cheveux d'anniversaire ou cadeau d'anniversaire, le motif qu'il y a une petite couronne sur le chiffre indique aux gens qui sont la reine aujourd'hui! Séduisant: Une ceinture d'anniversaire simple et agréable et une couronne délicate aideront à ajouter la beauté du fêté, un look différent et se démarquer, tout comme une étoile brillante sur la scène. Application: Convient à la plupart des gens, facile à porter. Avec un design unique, une surface lisse, des strass charmants et exquis et une gloire royale, il vous fait ressembler à une princesse. Vous pourrez profiter de votre joyeux anniversaire. Cadeau: Vous pouvez le préparer comme cadeau pour votre mère ou vos autres parents et amis le jour de l'anniversaire ou un anniversaire qui est une journée mémorable. Posséder ces cadeaux sera le point de mire de toute la fête.