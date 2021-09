La vente de jeux Blockbuster du PS Store propose des tonnes d’offres intéressantes sur PS5 et PS4

C’est mercredi, ce qui signifie qu’il est temps pour un autre PlayStation Store vendre. Le thème cette fois-ci concerne les jeux à succès, et de nombreuses offres PS5 et PS4 répertoriées ci-dessous soutiennent cette revendication. S’il vous arrive de repérer une remise alléchante qui vaut la peine d’en profiter, vous avez jusqu’au 13 octobre 2021 minuit pour la réclamer. Chaque baisse de prix est en direct dans les vitrines numériques du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis en ce moment, alors jetons un coup d’œil à quelques-unes des meilleures offres disponibles.

Les propriétaires de PS5 peuvent à nouveau acheter quelques titres propriétaires à des prix inférieurs, y compris Returnal pour 52,49 €/49,69 € et le délicieux Sackboy: A Big Adventure à 35,39 €/31,79 €. Des jeux tiers à prix réduit sont également à gagner, avec Disco Elysium: The Final Cut abaissant son prix demandé à 26,39 €/031,99 €, Outriders à 35,99 €/35,99 € et Tribes of Midgard baissant légèrement à 12,79 €/15,99 €. Il y a aussi Subnautica: Below Zero pour 19,49 €/19,49 €.

Les autres offres de jeux PS5 incluent :

Ensuite, sur PS4, Cyberpunk 2077 reçoit une baisse de prix temporaire à 26,79 €/33,49 €, The Last of Us: Part II est bon marché à 22,74 € / 25,99 € et Cuphead peut être acheté pour 11,99 € / 14,99 €. Nous avons également Dreams tombant à 13,99 € / 9,99 €, Resident Evil 3 pour 16,49 € / 19,79 € et Shenmue III à seulement 4,99 € / 5,99 €. Les offres les plus alléchantes incluent Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands pour 9,99 €, Snowrunner à 16,49 €/19,99 € et La Terre du Milieu: Shadow of War à 11,19 €/9,99 €.

Les autres offres de jeux PS4 incluent :

Pour une liste complète de chaque titre PS5, PS4 inclus dans la vente PS Store Blockbuster Games, les utilisateurs britanniques et européens peuvent cliquer sur ce lien et les lecteurs américains doivent se diriger ici. Qu’allez-vous acheter cette semaine ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.