Netflix a confirmé l’avenir d’Elite après la saison 6

Netflix

Netflix s’apprête à sortir la sixième saison d’Elite, mais avant ils ont confirmé sur leurs réseaux ce qui va se passer dans le futur de la série.

©NetflixNetflix a confirmé l’avenir d’Elite après la saison 6.

Élite est l’une des séries espagnoles phares du service de streaming Netflix, après quelques premières saisons au cours desquelles ils ont eu de jeunes talents qui sont devenus des stars. Il est vrai qu’une partie de son intrigue et de ses personnages ont changé, mais cela ne les a pas empêchés d’obtenir de multiples renouvellements pour de nouvelles livraisons et c’est ainsi que le 18 novembre prochain, ils présenteront la partie 6. Que va-t-il se passer ensuite?

La production créée par Carlos Montero a eu des mouvements constants au sein de son casting, et c’est pourquoi dans les prochains épisodes, ils n’auront plus la présence de Clauda Salas (Rebeka), Georgina Amorís (Cayetana), Itzan Escamilla (Samu) et Pol Granch. D’autre part, Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa et Álex Pastrana rejoignent un casting composé d’André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou et Manu Ríos.

+Qu’adviendra-t-il d’Elite après la saison 6 ?

Dès les premiers aperçus du sixième volet du programme, où sa date de première a été confirmée, les commentaires sur les réseaux sociaux n’étaient pas du tout positifs. Les premiers messages remettaient en question la direction de son intrigue et où va l’histoire, en plus des critiques des acteurs qui ont quitté le projet. Au-delà de ces enjeux, la plateforme fait entièrement confiance Élite et c’est pourquoi Ils ont annoncé leur renouvellement pour une saison 7. Consultez l’annonce !

C’est une publication qui a non seulement confirmé qu’il y aura une septième partie du programme, mais qui a également révélé les nouveaux acteurs qui apparaîtront : Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes, Alejandro Albarracín et Maribel Verdú. D’autre part, Omar Ayuso Il reviendra en tant que son personnage Omar, qui avait eu un adieu dans l’intrigue, mais maintenant les fans savent qu’il sera de retour à l’école.

Cette année, le créateur Carlos Montero ont dit qu’ils attendaient une réponse positive Élitepuisqu’ils avaient en tête la septième saison, ainsi qu’une huitième et une neuvième : « Oui, oui. Au moins dix saisons. On est toujours en avance sur l’écriture », a-t-il avoué. Il a également souligné : « Nous avons trouvé un univers très puissant qui fonctionne tout seul, qui est très vivant. Tous ceux qui arrivent dans Elite s’intègrent, rien que vous vous en occupiez un peu tant au niveau des personnages qu’au niveau du casting ».

