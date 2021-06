Critique: Necromunda: Hired Gun (PS5) – DOOM Rip-Off Broken Beyond Belief

Vous pouvez difficilement reprocher à Streum On Studio d’avoir essayé de faire le prochain DOOM Eternal. Avec des tireurs très rares au début de la génération PlayStation 5, le développeur a eu l’occasion de laisser sa marque avec un FPS rapide qui reprend là où id Software s’était arrêté l’année dernière. Il avait même la licence Warhammer 40,000 pour l’accompagner, bien que l’univers soit un rebut pour certains. Cependant, Necromunda: Hired Gun échoue catégoriquement à capitaliser sur tout ce qu’il avait pour lui. À lui seul, c’est un jeu de tir moyen. Lorsque les fissures commencent à apparaître, le jeu est l’une des expériences les moins performantes et les plus boguées que nous ayons eues depuis un certain temps.

S’il est sûr de dire que Necromunda: Hired Gun est loin d’être une vitrine PS5, commençons par planter le décor. Vous incarnez un chasseur de primes qui prend des emplois à partir d’une base en échange d’argent pouvant être dépensé pour des objets et des améliorations. La boucle générale tourne autour de la course et du tir à travers 13 missions et du retour au refuge entre chacune pour améliorer les statistiques et l’équipement.

Ce que vous faites dans ces niveaux, c’est là où le titre établit des comparaisons avec DOOM, en ce sens que vous volerez dans des arènes de combat affrontant des vagues incessantes d’humains, de monstres et de tout le reste. La densité ennemie n’est pas tout à fait à la même échelle que la série susmentionnée, mais rester sur ses gardes est toujours un must. Avec un double saut, un mur et un grappin complétant les options de mobilité, il est facile de voir comment on pourrait passer un bon moment. La vitesse de déplacement vous fouette à un rythme rapide, et avec autant de goules à abattre, l’action fulgurante aurait pu (et aurait probablement dû) en valoir la peine.

Ce qui rend immédiatement cela impossible, c’est l’effroyable jeu de tir, qui enlève toute satisfaction à la pression d’une gâchette. Les armes manquent d’impact et de poids, ce qui signifie que presque toutes les armes ont la même sensation, qu’il s’agisse du pistolet le plus basique ou d’un minigun supposé puissant. C’est déjà assez grave, mais c’est ici que le jeu s’effondre complètement : il n’a pas d’aide à la visée au moment de la rédaction. La fonctionnalité est désactivée par défaut, mais vous pouvez l’activer dans les paramètres. Sauf que le titre n’enregistre jamais le changement, ce qui signifie que Necromunda: Hired Gun manque littéralement d’aide à la visée sur PS5 au lancement. Pas un problème pour ceux qui jouent sur PC, mais une condamnation à mort sur consoles. Jamais nous n’avons raté autant de clichés dans un FPS. En conséquence, tirer avec des armes semble bâclé et inexact.

Cela ne fait cependant qu’effleurer la surface de ce qui semble être un jeu totalement non optimisé pour la PS5. Les entrées de contrôle ne s’enregistrent pas toujours. Les armes occupent tellement l’écran qu’il peut être difficile de voir ce qui vous attend. Les effets sonores sont étouffés. Les animations semblent manquer complètement. Les ennemis que vous n’avez pas encore tués disparaissent pendant quelques secondes, puis réapparaissent ailleurs. La manette PS5 DualSense cesse rapidement de vibrer lorsque vous vous frayez un chemin dans un chargeur d’armes. Les bugs et les problèmes sont nombreux, un seul exemple étant la disparition complète de l’arme dans nos mains.

Et puis il y a la fréquence d’images, qui parvient à peu près à atteindre son objectif de 60 images par seconde alors qu’absolument rien ne se passe à l’écran. Mais lorsque l’action se réchauffe, les baisses de fréquence d’images sont nombreuses ainsi que les bégaiements une fois que les ennemis apparaissent. Combiné avec une IA ennemie extrêmement basique, cela transforme le tout en une sorte de diaporama comique où vous vous dirigez vers un ennemi qui ne fait rien pour empêcher leur destin imminent alors que la fréquence d’images augmente et lutte pour suivre votre vitesse mouvement. C’est affreux, tout simplement.

Il en va de même pour les menus et l’interface utilisateur, cette dernière affichant un texte qui ressemble presque à un espace réservé. Marquer un coup critique devrait être un motif de célébration, mais au lieu de cela, le jeu lance nonchalamment une petite écriture blanche et continue. Les menus sont à l’opposé du spectre ; ils sont déroutants et difficiles à manier. Les mises à niveau souffrent le plus ici, car les interfaces pour améliorer les armes et l’équipement sont si déconcertantes que nous avons entièrement contourné le mécanisme afin de lancer la prochaine mission. Les améliorations soient maudites.

Il nous a fallu jusqu’au huitième paragraphe pour mentionner que vous ne serez pas seul dans vos voyages à travers Necromunda: Hired Gun, avec un compagnon canin qui peut être appelé pour aider pendant le combat. Le fait que nous n’ayons pas discuté du chiot jusqu’à présent est un reflet de la mécanique dans son ensemble : nous avons vraiment oublié que l’option existait même pour de grandes parties du jeu. Cela ne semble tout simplement pas utile du tout. Vous pouvez faire apparaître le chien pendant un temps limité et le faire attaquer des ennemis, mais c’est quelque chose que votre arme peut déjà faire. Bien sûr, c’est cool et tout d’infliger des dégâts sur deux fronts, mais le mécanisme n’est pas suffisamment mis en œuvre pour qu’il soit très bénéfique.

Alors qu’un puzzle de plate-forme ici et là brise les choses, le combat est vraiment le nom du jeu. La campagne durera environ six heures si vous vous concentrez uniquement sur les missions principales, mais les primes secondaires peuvent prolonger cette durée de jeu si vous souhaitez vous engager avec du contenu optionnel. Cependant, nous ne le recommandons pas – nous ne pensons pas que vous devriez vous embêter à jouer au jeu.