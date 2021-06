Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Les parties 1 et 2 du film (2021)

*Attention: spoilers mineurs ci-dessous pour Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie

Enfin, nous avons deux nouveaux Sailor Moon films, bien que cette fois ils se déroulent dans le monde de Cristal Sailor Moon. J’ai eu une occasion en or de découvrir les films à venir sur Netflix et je suis ici pour vous faire savoir s’ils valent le détour.

Si vous n’êtes pas familier, Cristal Sailor Moon est un anime qui a réadapté l’histoire de Sailor Moon, mais cette fois c’est une adaptation fidèle du manga original. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Parties 1 et 2, ont lieu après les trois premières saisons de Cristal Sailor Moon et adaptez collectivement l’arc « Dead Moon Circus », lorsque Sailor Moon et les autres Sailor Guardians doivent affronter le Dead Moon Circus après avoir envahi la Terre lors d’une éclipse solaire totale.

Réalisateur : Chiaki Kon Écrit par : Kazuyuki Fudeyasu Produit par : Ruka Tanaka, Hideharu Gomi, Yōsuke Asama

Techniquement Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : le film est un film divisé en deux parties, ce qui est probablement pour le mieux, car le film durerait près de trois heures s’il devait tourner en un seul film. L’histoire est divisée à peu près également au milieu, et les scénaristes ont fait du bon travail en s’assurant que la partie 1 se termine sur quelque chose d’un cliffhanger pour vous attirer pour la partie 2.

Si vous n’avez jamais vu le style artistique de Cristal Sailor Moon avant, ce sera un choc au début, car le style d’animation est beaucoup plus fluide que l’anime original. Cependant, il existe un certain nombre de clins d’œil à l’anime original, notamment au cours des séquences de transformation qui sont presque identiques à celles des années 90. C’est aussi étrange d’entendre des voix différentes pour Sailor Moon et tous les autres personnages, mais tout le monde est bien choisi et on s’habitue rapidement aux nouvelles voix.

Le seul gros défaut de ce film par rapport à l’autre Sailor Moon films du passé, c’est que ce film sert essentiellement de saison 4 de Cristal Sailor Moon, ce qui signifie que si vous n’avez pas regardé les saisons 1 à 3, vous n’aurez que peu ou aucune idée de ce qui se passe dans l’histoire, en particulier avec la sous-intrigue entre Sailor Saturn et Sailors Uranus, Neptune et Pluton. Il m’a même fallu quelques minutes pour me rappeler comment l’histoire en est arrivée à ce point, bien que j’aie toujours été fan de l’histoire de Sailor Moon.

De plus, alors que les parties 1 et 2 sont presque aussi bonnes, puisqu’il s’agit d’un film divisé en deux, la partie 2 est presque inévitablement la meilleure des deux, car elle contient la bataille épique entre les Sailor Guardians et les forces du mal. Cependant, cette bataille n’est que le point culminant d’un voyage que tous les Sailor Guardians poursuivent dans les deux parties, alors qu’ils regardent à l’intérieur d’eux-mêmes pour découvrir quels sont leurs véritables «rêves» et comment ils peuvent s’y prendre pour réaliser ces rêves. Chaque gardien a ce moment de réalisation où il réalise ce qu’il veut vraiment dans la vie et ce sont quelques-uns des moments les plus émouvants de tout le film. Et bien sûr, à mesure que chaque Sailor Guardian réalise quel est son rêve, il reçoit une nouvelle mise sous tension, ce qui conduit à une série de transformations impressionnantes qui ne vieillissent jamais à regarder.

Il y a aussi pas mal d’humour dans ce film, bien qu’il se limite principalement à la partie 1 pour contrer le ton assez sombre de la partie 2. L’un de mes moments préférés est un moment « Freaky Friday » entre Usagi et Chibi-usa que j’aimerais pouvoir J’ai duré plus longtemps, mais c’est amusant tant que ça dure.

Au final, j’ai adoré regarder Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : le film. Cela me rappelle tout ce que j’ai toujours aimé dans le Sailor Moon histoire et contient des messages puissants sur ce que signifie suivre ses rêves. Les fans de Sailor Moon, anciens et nouveaux, adoreront les deux parties de ce film.