« Je suis fou amoureux et je ne veux pas embrasser un autre humain. Surtout parce que c’est un homme. »

JoJo Siwa avait une scène de son prochain film Rebondir enlevée parce qu’elle aurait dû embrasser un homme.

Le YouTubeur et Mamans de danse star jouera Franny dans Rebondir, une adaptation cinématographique du roman de Megan Shull YA. Réalisé par Susan Johnson (À tous les garçons que j’ai aimés avant) et produit par Will Smith’s Westbrook Studios, Rebondir se concentre sur Franny, une adolescente à qui un souhait de Noël est accordé pour échanger sa famille difficile contre une autre, ce qui la conduit à une expérience semblable à celle du jour de la marmotte.

Dans le script, JoJo aurait dû embrasser l’une de ses co-stars masculines et elle n’était pas du tout déprimée. « Je suis follement amoureuse et je ne veux pas embrasser un autre humain. Surtout parce que c’est un homme », a-t-elle expliqué à Entertainment Weekly.

JoJo Siwa obtient une scène de baiser avec un homme retiré de son prochain film. Photo : 32e GLAAD Media Awards/Getty Images pour GLAAD, @itsjojosiwa via Instagram

JoJo – qui a confirmé qu’elle faisait partie de la communauté LGBTQ+ en janvier – est actuellement en couple avec Kylie Prew. Kylie n’a en fait aucun problème à ce que JoJo embrasse un homme, mais JoJo pense que ses fans auront du mal à séparer son personnage de qui elle est dans la vraie vie.

Elle a ajouté: « C’est comme ça qu’ils me considèrent, pas un personnage, pas une chose fictive. Et donc ça va être un peu bizarre. Je ne suis pas à ce sujet. J’essaie de le faire tirer si mal. Il ça va arriver. Ça va être tiré. «

Heureusement, Paramount et le producteur du film Caleeb Pinkett ont exaucé le vœu de JoJo. Elle n’aura plus à embrasser un homme. Phew. Elle a tweeté: « Mes amis chez Paramount et mon amie Caleeb Pinkett me soutiennent à 1000% et m’ont assuré que je n’avais rien à faire que je ne veux jamais faire !!!

« Je suis tellement excité de faire le film ‘Bounce’ et je ne pourrais pas avoir de meilleures personnes avec qui le faire !! »

Nous devrons attendre un peu avant de pouvoir voir JoJo dans Rebondir, mais. Le film ne commencera à tourner que plus tard cette année.

