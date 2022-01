John Krasinski prépare un nouveau film avec son partenaire de The Office Steve Carell

L’acteur de renom, devenu réalisateur et scénariste avec l’incroyable »Un endroit silencieux », Jean Krasinskiplanifie son prochain film prouvant qu’en plus d’être un grand acteur de comédie, il est prêt à se lancer dans la production d’un projet ambitieux pour Paramount Pictures. Via votre compte officiel InstagramKrasinski a partagé des informations sur le casting du film, parmi lesquels des noms tels que Phoebe Waller-Bridge, Ryan Reynoldset même Steve Carellson ancien partenaire Le bureau. Le film prévu depuis 2019 serait une comédie intitulée Imaginary Friends, qui tournerait autour de l’imaginaire d’un enfant.

Changer le titre du film en « SI », qui fait référence au mot « si » en espagnol, présentera un ton léger prenant ses bases entre les genres de la comédie et de la fantaisie. Krasinski jouera le rôle d’écrivain, de réalisateur et de producteur, ainsi que d’apparaître dans le film. La propre société de production de l’acteur, dimanche soir, produira les images d’Allyson Seeger et Andrew Form. D’autres acteurs confirmés sont Fiona Shaw, Alan Kim, Cailey Fleming et Louis Gossett Jr.

Après s’être concentré sur le genre de l’horreur avec »A Quiet Place », ce sera le retour de Krasinski à ses racines dans la comédie, comme il l’a fait avec le susmentionné Steve Carell, avec qui il a partagé de longues saisons de The Office dans les rôles de Jim Halpert et Michael Scott respectivement, résultant en un duo hilarant inoubliable pour de nombreux fans.

Bien que le tournage n’ait pas encore commencé et qu’il n’y ait pour le moment aucune image du casting réuni, Paramount Pictures a assuré qu’il sortira en salles le 17 novembre 2023. Et bien que plus de détails sur son intrigue soient inconnus, ce casting s’impose comme l’un des plus attractifs pour l’année prochaine.