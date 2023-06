Oscar Isaac entre dans l’histoire de Marvel avec Spider-Man: à travers l’apparence de Spider-Verse

De nombreux acteurs ont joué deux rôles majeurs de Marvel à l’écran, tels que Chris Evans, Hailee Steinfeld et Josh Brolin. Cependant, il y a maintenant quelqu’un qui est allé plus loin et est devenu le premier acteur à jouer trois rôles majeurs dans des films basés sur des personnages de Marvel Comics, selon The Direct. Cet acteur est Oscar Isaacqui ne se contente pas de jouer le méchant Apocalypse dans le très critiqué X-Men : Apocalypse a reçu une deuxième bouchée de la cerise avec le très supérieur Chevalier de la luneet vient d’ajouter un troisième nom à sa liste grâce à Spider-Man : À travers le Spider-Verse.





Dans le nouveau hit animé de Sony Pictures, Isaac exprime Miguel O’Hara/Spider-Man 2099, un rôle qui a initialement fait une apparition comme en 2018. Spider-Man: dans le Spider-Verse. Cette fois-ci, il devient l’un des personnages centraux de l’histoire et lui donne la distinction d’avoir le plus grand nombre de personnages principaux de Marvel à son actif. Isaac n’en a pas encore fini avec ce personnage non plus car il reprendra le rôle à nouveau pour Spider-Man: Au-delà du Spider-Versequi sortira l’année prochaine et cherche à poursuivre l’incroyable succès critique et au box-office de la franchise.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse a construit sur tout ce que promettait son prédécesseur et plus encore, et cela s’est reflété dans un score de critique presque parfait de la part des critiques et du public, ainsi que de battre le record de Sony pour le week-end d’ouverture d’un film d’animation, prenant 120,5 millions de dollars.

Oscar Isaac reviendra-t-il en tant que Moon Knight ?

Une chose est certaine avec tout projet de film et de télévision Marvel, c’est que, tout comme les bandes dessinées sur lesquelles ils sont basés, ils sont rarement uniques. Chevalier de la lune a été un énorme succès à son arrivée sur Disney +, et cela était en partie dû au fait qu’il était quelque peu déconnecté de l’histoire principale du MCU. C’est du moins ce à quoi cela ressemble pour le moment, mais comme nous le savons, les studios Marvel ont tendance à rassembler quelques fils et tout à coup tout ce qui était autonome devient une partie d’une grande tapisserie.

Il y a eu de nombreuses rumeurs sur le retour d’Isaac en tant que Moon Knight, en particulier lorsque la série s’est terminée sur une fin de falaise qui a ouvert une histoire beaucoup plus grande à raconter. Il est impossible de penser que c’est là que se terminera le voyage de Moon Knight, et avec d’autres personnages tels que Blade et Werewolf by Night, qui ont habité certaines des mêmes pages sous forme de bande dessinée, entrant maintenant dans le MCU, il semble plus probable que jamais que tous ces personnages se réuniront dans leur propre coin de la franchise à un moment donné.

Pour l’instant, Isaac fait toujours partie de la famille Marvel, et même si cela continue, les fans seront plus qu’heureux d’accepter où ses rôles le mèneront ensuite. Actuellement, Isaac peut être vu jouer à Spider-Man 2099 dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse dans les cinémas et sur Disney + dans les deux Chevalier de la lune et X-Men : Apocalypse pour ceux qui veulent découvrir la première incursion de l’acteur dans le monde Marvel.