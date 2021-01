Crew, le fils de Chip et Joanna Gaines, est un adorable assistant dans un aperçu du nouveau «  Fixer Upper  »

Ils sont de retour!

La nouvelle version de Chip et Joanna Gaines sur leur série bien-aimée, «Fixer Upper», débute cette semaine, et 45secondes.fr a un aperçu exclusif qui prouve que ce sera une affaire de famille.

Dans l’aperçu du tout premier épisode de «Fixer Upper: Welcome Home», le couple emmène le plus jeune membre de leur famille, Crew, pour la balade.

Ou comme le dit Chip, «Nous avons acheté le bébé patron avec nous aujourd’hui.»

Mais la vérité est que Crew n’est plus un bébé. Le garçon de 2 ans marche, parle et se met au travail – tout comme ses grands frères – Drake, 16 ans, Ella, 14 ans, Duke, 12 ans et Emmie, 10 ans – l’ont fait avant lui.

«À l’époque, Drake, qui est maintenant notre aîné, était (comme) Crew», a expliqué Chip. «Il était juste avec nous. C’est presque comme si nous faisions un voyage dans le passé.

Ce sera un peu comme ça pour les téléspectateurs, aussi, puisque le début de «Fixer Upper: Welcome Home» les emmènera dans un voyage de retour à la série bien-aimée qui a lancé une sensation de rénovation sur HGTV pendant cinq saisons.

Dans sa version originale, «Fixer Upper» était la série non scénarisée la mieux notée sur le câble, atteignant plus de 16,6 millions de téléspectateurs à son apogée. Et la version «Welcome Home» du salon devrait présenter le duo de rénovation et de décoration à la maison retournant à ce qu’ils font de mieux – transformer les maisons qui ont besoin d’une mise à jour en maisons élégantes et innovantes.

Et tout commence avec un peu d’aide de Crew.

Dans le clip d’aperçu AUJOURD’HUI diffusé mercredi, Crew peut être vu en train de naviguer sur le site de travail, riant des jinks élevés du ruban à mesurer de son père, donnant des high-fives et étant adorable pendant qu’il fait tout.

Chip et Joanna vivent également des moments adorables, y compris leurs querelles ludiques sur les changements de dernière minute et l’insistance de Joanna pour que Chip crache son chewing-gum (directement dans sa main, comme l’un des enfants).

Et en ce qui concerne ces changements de dernière minute, il semble que Crew ait pris la décision de briser l’égalité lorsque ses parents ne pouvaient tout simplement pas être d’accord – ou comme Joanna l’a paraphrasé, « Crew a dit: ‘Maman peut faire tout ce qu’elle veut.' »

«Fixer Upper: Welcome Home» débute le vendredi 29 janvier sur Discovery + dans le cadre de l’aperçu de Chip and Joanna’s Magnolia Network, qui sera entièrement lancé avec un certain nombre de spectacles plus tard cette année.