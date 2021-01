YouTube.com peut désormais être installé en tant qu’application Web progressive: tout ce que vous devez savoir

27 janv.2021 17:18:59 IST

Le site Web de la populaire plate-forme vidéo YouTube est maintenant disponible en tant que Application Web progressive ou PWA. Cela signifie que la page du navigateur fonctionnera comme une application sans qu’il soit nécessaire d’installer une application. Le support PWA pour le site YouTube principal a été déployé après Musique Youtube et YouTube TV reçu le même plus tôt. Google a annoncé qu’il apportait Stades en tant que PWA vers iOS récemment. Également, Google Photos prend en charge PWA depuis 2018. Une des autres applications populaires qui peuvent être utilisées comme PWA est Twitter. En 2017, Google a montré comment Twitter Lite PWA a pu augmenter considérablement l’engagement et réduire l’utilisation des données.

Google définit PWA comme «des expériences qui combinent le meilleur du Web et le meilleur des applications». Les Progressive Web Apps vont des pages dans les onglets du navigateur à être plus «immersives» comme les applications de haut niveau, mais en même temps «maintenant le faible frottement du Web à chaque instant». Alors que les PWA sont censés fonctionner «partout», selon Google, avec une utilisation continue et répétée, l’expérience avec une version PWA d’une application va devenir plus fluide. Il offrira un temps de chargement très rapide, même sur des connexions réseau lentes avec l’aide de techniciens de service, ainsi que l’envoi de notifications push pertinentes et une icône sur l’écran d’accueil de l’utilisateur qui peut les charger en tant qu’expérience d’application en plein écran.

Selon Google, les PWA sont réactifs car ils s’adaptent à tous les facteurs de forme, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau, d’un mobile ou d’une tablette. Ceux-ci sont indépendants de la prise en charge de la connectivité car ils sont fournis avec les techniciens de service, permettant aux utilisateurs de travailler hors ligne ou sur des réseaux de faible qualité. Il fonctionnera sur n’importe quel navigateur et sera convivial comme n’importe quelle application.

Les PWA garantissent également qu’aucun espionnage ne gênera ou n’affectera votre sécurité car il est servi via TLS. même sans rien installer, les utilisateurs pourront enregistrer son icône sur leur écran d’accueil et partager son URL avec d’autres.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂