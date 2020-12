Brandon et Julia de ’90 Day Fiancé ‘sont-ils toujours ensemble?

Fiancé de 90 jours est le cadeau qui continue de donner, et depuis que la saison 8 a fait ses débuts sur TLC le 6 décembre, les fans ne peuvent pas se lasser du drame entre les couples, anciens et nouveaux.

Alors que les fans reconnaîtront certains visages familiers des saisons précédentes de l’émission de téléréalité à succès, les téléspectateurs ont été présentés à quatre nouveaux couples cette saison: Jovi et Yara, Stephanie et Ryan, Andrew et Amira, et Brandon et Julia.

Les fans ont un intérêt particulier pour Brandon et Julia, principalement en raison du fait que Brandon vit dans la ferme de ses parents, et Julia vivra avec lui sur la propriété de ses parents.

Julia, qui est une danseuse russe, sera également présente à la ferme pendant qu’elle séjourne avec la famille de Brandon.

Et après l’épisode explosif du 13 décembre de Fiancé de 90 jours, les fans posent tous la même question:

Brandon et Julia sont-ils de Fiancé de 90 jours encore ensemble?

Lisez la suite pour tous les détails sur la relation de Brandon et Julia.

Brandon et Julia se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami.

Le couple a commencé une relation après que l’ami de Brandon, FaceTimed, l’ait envoyé dans un club. Ils sont devenus inséparables, et après cinq mois d’appels téléphoniques, de SMS et d’un voyage, Brandon a proposé à Julia en Islande.

Après avoir demandé le visa K-1, Julia se rend dans l’État natal de Brandon, en Virginie, où il vit dans une ferme avec ses parents.

Les fans ont leurs réserves sur la relation de Brandon et Julia.

Une chose que de nombreux fans ont soulignée à propos de la relation de Brandon et Julia est le fait qu’ils s’engagent dans un PDA sérieux l’un avec l’autre – devant les parents de Brandon, Betty et Ron, qui ne les laisseront pas dormir ensemble dans la même pièce.

Il convient également de noter que les fans ne sont pas satisfaits de l’approche de Brandon et Julia – ou de son absence – en matière de contrôle des naissances, car Brandon dit qu’il n’aime pas utiliser de préservatifs et Julia n’est sous aucune forme de contrôle des naissances.

«J’ai découvert que j’étais un adulte aujourd’hui quand j’ai réagi comme maman et papa à la déclaration de Brandon selon laquelle Julia et lui ne veulent pas de la« responsabilité »du contrôle des naissances et qu’ils ne sont pas en sécurité», a écrit un fan sur Twitter.

«Si Brandon et Julia ne finissent pas par rester ensemble, ce seront ses mamans [sic] faute », a tweeté un utilisateur de médias sociaux. «Si j’étais Julia, je penserais, je ne peux pas épouser un homme dont la mère est si curieuse à propos de ma vie personnelle et si contrôlant, ce sera toujours comme ça, même quand ils ont des enfants.

Les fans ont également surnommé Brandon un «homme-enfant» et un «garçon à maman», ce qui fait penser aux téléspectateurs que leur relation ne durera pas.

«Julia doit courir. Tant que sa belle-mère est sur la photo, Brandon ne la défendra jamais et elle ne sera jamais sa # 1. Quand il s’agit de MIL comme le sien, c’est une vie de bouleversement et de stress constants », a écrit un utilisateur de Twitter.

Brandon et Julia ont-ils peur de la grossesse?

Des promos de la saison 8, ça y ressemble!

Le couple ne s’inquiète clairement pas du contrôle des naissances, et dans un teaser de la série, Julia fait un test de grossesse et note qu’elle voit deux lignes et demande ce que cela signifie.

Les comptes Instagram de Brandon et Julia sont privés.

Tandis que d’autres Fiancé de 90 jours Les comptes Instagram des couples sont publics, il est difficile de se faire une idée de l’état actuel de la relation entre Brandon et Julia et s’ils sont en fait, toujours ensemble, étant donné que les comptes de Brandon et de Julia sont privés.

Je suppose que nous devrons simplement nous connecter à cette saison de Fiancé de 90 jours pour savoir si Brandon et Julia arrivent à l’autel!

Vous pouvez attraper Fiancé de 90 jours sur TLC le dimanche à 20 h HE.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.