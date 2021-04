Création d’une version britannique déprimante de «  The Simpsons  »

‘Les Simpsons’ ont été repensés comme une série déprimante de comédie britannique.

L’humoriste britannique, Alasdair Beckett-King a été le créateur d’un court métrage dans lequel les personnages de la populaire émission de comédie animée se transforment en citoyens britanniques.

Et si The Simpsons était une émission britannique? Ce serait plus court et beaucoup plus déprimant », a écrit Beckett-King dans le post.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Homère, Margarine et Bart dans la cuisine alors qu’ils commencent à utiliser des expressions britanniques.

D’autre part, le mois dernier, il a été annoncé qu’un mot utilisé pour la première fois dans «Les Simpsons» avait été officiellement reconnu dans Dictionary.com.







Le mot reconnu était «embiggens», qui est apparu dans un épisode de 1996 où Lisa est dévasté après avoir découvert que le fondateur de Springfield, Jérémie Springfield, c’était un pirate meurtrier.