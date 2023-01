The Last of Us : idéal pour les amateurs de jeux vidéo mais ne laisse personne de côté

pas de spoilers

L’adaptation du populaire jeu vidéo PlayStation a été commandée par Neil Druckmann et Craig Mazin. Bella Ramsay et Pedro Pascal sont les vedettes.

© IMDbBella Ramsay.

Ce dimanche arrivera le premier des neuf chapitres qui donnent forme à la nouvelle série de HBO, Le dernier d’entre nous. C’est une adaptation du jeu vidéo populaire Play Station qui a créé Neil Druckmanqui a participé au travail créatif avec le showrunner Craig Mazin. Il y aura une émission hebdomadaire.

Le dernier d’entre nous C’était l’une des séries les plus attendues de ce début d’année 2023 et on peut dire à ceux qui étaient nerveux qu’ils peuvent rester sereins : l’adaptation est parfaite. Il s’agit d’un action en direct qui pense à la fois à ceux qui ont joué et aimé le jeu vidéo et à ceux qui viennent d’arriver et ne connaissent rien à l’histoire.

Pedro Pascal et Bella Ramsay ils semblent être nés pour jouer Joel et Ellie dans cette série qui a parfois des plans tracés à partir du jeu vidéo. L’humour, la terreur et le suspense qui Neil Druckman avait mis sa création Play Station Ils sont arrivés intacts à ce live-action qui, en plus, a réussi à recréer parfaitement chacune des versions des infectés.

Dans cette série de HBO il y a aussi de la place pour élargir l’univers de Le dernier d’entre nouscomme l’histoire de Bill et Franck qu’ici, il faudra plus de temps pour son développement et nous donner l’un des meilleurs épisodes de la série. S’il manquait quelque chose à un jeu vidéo incroyable, c’était d’avoir une série qui non seulement était à la hauteur mais nous en donnait aussi un peu plus. Et là, c’est plus que comblé.

+ À quelle heure est la première de The Last of Us

Chaque dimanche sera la propriété de cette nouvelle série de HBO qui arrivera ce week-end et fera ses débuts à la fois sur le signal et sur sa plateforme de streaming, HBO Max. Lorsque? Les épisodes débuteront aux heures suivantes, selon le pays dans lequel vous vous trouvez :

21h00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22h00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

23h00 – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

