Netflix’s Mindhunter Saison 3 Date de première, distribution, intrigue et statut de renouvellement !!!

Basée sur la recherche comportementale du FBI, la série Web Netflix Mindhunter est remplie de suspense et de drames de tueurs en série. En 2019, la deuxième saison de Mindhunter est sortie, avec plusieurs inquiétudes quant à l’efficacité du département Nascent.

La série Mindhunter est basée sur un livre écrit par John E. Douglas et Mark Olshakar, deux anciens agents du FBI. La série est basée sur le livre Mindhunter: Inside the Elite Serial Crime Unit du FBI. La série suit Holden Ford et Bill Tench de l’agent alors qu’ils traversent une série de prisons dures et tendues pour interviewer un tueur en série.

Date de sortie:

La saison 2 de Mindhunter est sortie à l’été 2019. La série a été mise en attente indéfinie sur Netflix, selon TVLine au début de 2020. On ne sait donc pas si une nouvelle saison de Mindhunter sera annoncée ou non. Cela n’implique cependant pas que la nouvelle saison de Mindhunter sera annulée.

Pas une, mais deux suites de Knives Out ont été éclairées et la saison 3 de Mindhunter a été annulée pic.twitter.com/DTbIY2MWia – Hüseyin (@villeneuveist) 31 mars 2021

Selon Holt McCallany du Hollywood Reporter, M. Fincher a toujours voulu faire une série d’arcs de cinq saisons pour signer la nouvelle saison de Mindhunter. Selon Fincher, il peut y avoir une nouvelle saison, mais il est impossible de prédire quand la nouvelle saison, c’est-à-dire Mindhunter Saison 3, sera publiée.

La date de sortie de la saison 3 de Mindhunter n’a pas encore été annoncée. Si une annonce est faite en 2021, la saison 3 de Mindhunter pourrait être diffusée au milieu de 2022 ou avant la fin de 2022.

Qui sera de retour pour la saison 3 de Mindhunter?

Il est difficile d’imaginer le succès de la série sans la chimie entre Jonathan Groff, Holt McCalleny et Anna Torv, qui jouent respectivement Holden Ford, Bill Tench et Wendy Carr. Cependant, comme les trois prospects ont été libérés de leurs contrats, il est possible qu’un, deux ou les trois ne reviennent pas.

Il est également probable que les personnages de la saison 2 seront reportés à la troisième saison si la série revient. L’épouse de Bill, Nancy, est jouée par Stacey Roca, l’agent spécial Greg Smith est joué par Joe Tuttle, Ted Gunn est joué par Michael Cerveris et Dennis Rader est joué par Sonny Valicenti (le «tueur de BTK»).

Albert Jones comme agent spécial Jim Barney et Cameron Britton comme Ed Kemper sont deux autres possibilités. Netflix, en revanche, n’a pas encore fait d’annonces officielles de casting.

Terrain:

La saison 1 de la série Mindhunter s’est déroulée à la fin des années 1970 et la saison 2 au début des années 1980. La troisième saison de Mindhunter est prévue pour la première au milieu des années 1980. En conséquence, nous pouvons anticiper un nombre élevé de tueurs en série cette saison.

Il y a une chance que vous voyiez Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahme ou quelqu’un d’autre dans la saison 3 de Mindhunter.

Les tueurs en série interviewés par Robert K. Ressler et Hohn E. Douglas au cours des saisons précédentes pourraient être à nouveau choisis. Dans Mindhuter Saison 3, il est possible que de nouveaux tueurs en série comme Joseph Paul Franklin, John Joubert IV, Gary Ridgway et Donald Harvey soient présentés.

