Death Note Saison 2 Intrigue et date de sortie. À quoi pouvons-nous nous attendre de la saison 2 de Death Note?

L’industrie de l’anime est en train de conquérir tous les genres possibles que les téléspectateurs peuvent nommer. Nommez-le simplement et vous y trouverez une série animée à part entière. Le 3 octobre 2006, l’industrie a abandonné une série animée et a littéralement secoué le monde avec l’intrigue et l’animation, et la série est connue sous le nom de Death Note. Littéralement, si vous recherchez une série qui est Drama, Horror, Mystery, Thriller, Crime TV dans le genre, alors Death Note est parfait. La saison 1 s’est terminée il y a longtemps et la date de sortie de la saison 2 de Death Note est toujours une grande question. Alors, quand la saison 2 de Death Note sortira-t-elle? Quel pourrait être le scénario possible? À quoi pouvons-nous nous attendre de la saison 2 de Death Note?

La série fait un très bon travail en résumant les détails et en donnant aux téléspectateurs une conclusion satisfaisante à la fin. Désormais, les téléspectateurs espèrent toujours la 2ème saison de Death Note? Y a-t-il un espoir? Découvrons-le-

La date de sortie de la saison 2 de Death Note. Quand sera-t-il diffusé?

Cela fait plus d’une décennie que la 1ère saison de Death Note s’est terminée et depuis lors, il n’y a pas de mise à jour concernant Death Note Season 2. Bien qu’il y ait eu de nombreux spin-offs qui incluent deux films et deux jeux vidéo, cependant, pas un seul La mise à jour montre n’importe quel single vert à la 2e saison de Death Note.

Mais récemment, il a été mis à jour que la franchise a lancé une nouvelle édition Death Note 2020 avec une toute nouvelle intrigue ou scénario. Cela pourrait être l’indication majeure qui pourrait conduire à la 2ème saison de Death Note.

À quoi s’attendre de la saison 2 de Death Note?

Dans cette section, nous allons mettre quelques points qui pourraient même vous faire réfléchir à l’intrigue possible pour obtenir une couverture dans Death Note Saison 2.

Maison de Wammy

L’intrigue ou le scénario de Death Note est incomplet sans l’importance de Wammy’s House. Pour ceux qui ne le savent pas, Wammy House est l’un des orphelinats créés par Quillsh Wammy, également connu sous le nom de Watari. En ce qui concerne plus d’informations, ces orphelinats ont été conçus dans le but de fournir des installations de formation aux enfants surdoués comme L.Après, le succès de L en tant que détective, le but de Wammy house est de produire un successeur de L.Mais après Near prouvant Light comme Kira et remporter avec succès le poste de L, qu’est-il arrivé à la Wammy House? L’histoire réelle de la maison de Wammy n’a pas encore été révélée. Donc, si un jour ou d’une manière ou d’une autre, la franchise planifie la 2e saison de Death Note, ils peuvent mettre ce point dans la série.

La pensée de Misa envers la lumière

Dans la série, Misa indique très clairement qu’elle aime l’idéologie de Kira, mais son amour pour Light est quelque chose qui ne peut être comparé à rien dans ce monde. Même sa propre vie n’est rien comparée à son amour et à son affection pour la Lumière. Il n’est pas nécessaire de mentionner que Light la prend juste comme son pion et son comportement envers Misa dit tout. En plus de cela, à la fin de la série, il est clair que Misa s’est suicidée parce qu’elle a été traumatisée par la mort de Light Yagami. Mais quelle était sa véritable pensée envers Light? En fin de compte, a-t-elle déjà senti que Light l’utilisait juste et qu’elle se sentait comme l’un de ses pions?

L’héritage de Kira

C’est peut-être la section la plus intéressante que les lecteurs aimeraient lire. Alors, l’héritage de Kira? Croyez-le ou non, cette section unique peut couvrir 50% de l’histoire si Death Note Season 2 sort un jour. Sans oublier, il n’y a pas que 1-2 Death Note là-bas. Il existe un certain nombre de Shinigamis et chacun a un Death Note. Maintenant, il serait intéressant de voir comment l’histoire de Kira donnera naissance à l’héritage ou d’écrire la prochaine partie de Kira.

Le futur proche après le cas de Kira

Donc, c’était Near, évidemment avec l’aide cruciale de Mello a réussi à découvrir le vrai Kira-Light Yagami. Ne disons pas que Kira a réussi à vaincre L, mais à la fin, Near prouve le vrai Kira. Near devient le successeur de L Mais qu’arrivera-t-il après cela? Il ne fait aucun doute que prouver à Light comme Kira était son plus ou doit être le plus difficile qu’il a géré. Donc, l’avenir de Near est quelque chose que le public aimerait voir dans Death Note Saison 2.

Équipe d’enquête sur l’avenir de Kira

Alors que l’équipe d’enquête de Kira a réussi à percer la véritable identité derrière le Kira. L était le véritable fondateur de l’équipe d’enquête de Kira et son équipe comprend Soichiro Yagami, Shuichi Aizawa, Kanzo Mogi, Touta Matsuda, Hideki Ide, Hirokazu Ukita, Watari, Aiber et Wedy. L, y compris Soichiro Yagami, Aiber et Wedy, ont été tués et les autres ont réussi. Mais que leur est-il arrivé? Sont-ils super célèbres maintenant? Ou la divulgation de l’enquête sur Kira n’a pas eu lieu. Peut-être que la deuxième saison de Death Note révélera des informations à ce sujet.

Différents Shinigamis

Shinigamis joue un rôle essentiel dans la série de Death Note. Tout cela a commencé quand Ryuk, un Shinigami a laissé tomber son Death Note dans le monde humain. Donc, un Shinigami est quelque chose que le public aimerait voir. Si Death Note saison 2 sort un jour, les fans aimeraient voir des informations sur les différents Shinigamis.

Existe-t-il une bande-annonce disponible pour la saison 2 de Death Note?

Pour l’instant, il n’y a pas encore de mise à jour officielle concernant la deuxième saison de la série. Donc, cela signifie qu’il n’y a pas de bande-annonce pour le moment. Mais, selon nos prédictions, la série est susceptible de sortir quelque part dans 2022 vers septembre ou octobre. Jusque-là, vous devez attendre un peu plus longtemps pour la bande-annonce.

Où regarder Death Note?

Il existe de nombreuses sources inconnues et illégales qui vous permettent de diffuser Death Note. Mais nous y sommes fortement opposés et c’est pourquoi nous mettons ici la source officielle – Netflix où vous pouvez diffuser en continu Death Note légalement.