Construisez des arcs et trouvez des arcs composites dans Sons of the Forest

Dans Fils de la forêt il existe de nombreuses armes qui vous aideront dans la lutte contre les mutants et les animaux sauvages. Mais vous ne pouvez pas ouvrir toutes les armes presque indéfiniment munition accès. Une exception ici est l’arc, il y a un arc que vous sculptez vous-même et un arc composite. Les deux armes ont également l’avantage de pouvoir être tirées sans être entendues. Un must pour les vrais ninjas !

Les deux arcs ont tout pour plaire et la production de munitions ne pose aucun problème dans les deux cas. C’est pourquoi, dans cette solution, nous vous expliquons comment faire un construire un arc et une Trouver un arc composite peut.

Nous vous essayons 45secondes.fr accompagner de la meilleure façon possible. Dans notre solution complète vous trouverez des solutions importantes qui peuvent vous aider dans votre entraînement de survie. Et si jamais vous bloquez, n’hésitez pas à nous demander conseil dans les commentaires.

Arc fait à la main dans Sons of the Forest

Tout d’abord, passons à l’arc de base : C’est un Arc fait à la main. Comme dans la première partie, cela peut être fait très facilement construire par vous-même. Pour cela, nous avons besoin de quelques matériaux. Et ce sont les ustensiles suivants :

1x ruban adhésif

2x bâtons

1x corde

Nous trouvons essentiellement les éléments nécessaires n’importe où sur la carte. Vous ne devriez donc pas avoir de problèmes avec cela. Et si vous êtes toujours à la recherche d’un ruban adhésif ou d’une corde, alors jetez un œil à l’un d’entre eux camps abandonnés sur. Ici, vous trouverez toujours ce que vous cherchez dans les boîtes de fournitures. De plus, les cordes sont souvent avec le Avant-poste mutant par ici.

Et maintenant nous arrivons à cela munition. Bien sûr, un arc a aussi besoin de flèches. Dans ce cas, nous construisons le soi-disant flèches de pierre. Pour une poignée de flèches, nous avons besoin des matériaux suivants pour l’artisanat :

2x bâtons

2x plumes

4x pierres

pierres et bâtons peut être trouvé partout sur la carte. Et les plumes sont là quand des oiseaux voler autour Vous pouvez également tirer sur un oiseau ou le désactiver. Ensuite, ils partent pour la plupart 4x plumes automne.

Maintenant, vous pouvez fabriquer une flèche en pierre et toujours avec ça Arc fait à la main avoir beaucoup de plaisir. Mais bien sûr, cela ne devient vraiment amusant qu’avec le puissant arc composite.

L’arc composite dans Sons of the Forest

Le arc composite vous pouvez dans « Sons of the Forest » ne te fabrique pas. Mais vous pouvez le trouver. Sans surprise, ce n’est pas forcément facile. Alors suivez tout de suite notre solution et l’arc composite est à vous.

Où puis-je trouver l’arc composite ?

Pour trouver l’arc composite, vous avez besoin d’un préalable peu de matériaux. L’article est très important pelle. Veuillez donc d’abord suivre ce guide si vous n’avez pas encore trouvé la pelle.

Afin de trouver la pelle, nous devons faire beaucoup. Nous avons besoin de ça Équipement respiratoire et le tyrolienne. Mais peut-être avez-vous déjà trouvé les outils et la pelle ? Continue!

Si vous remplissez les conditions de base, vous pouvez enfin commencer. L’arc composite est dans un souterrain complexe de construction. La carte ci-dessous vous montre où trouver le bunker.

Tout d’abord, nous devons aller au balisage site des fouilles. Le bunker n’est pas facilement accessible. Après ça passe sous terre Trappe de maintenance Bil s’agit de la deuxième trappe de maintenance où vous trouverez quelques objets.

Ci-dessous, nous suivons simplement le couloir jusqu’à ce que nous arrivions à première chambre venir, qui part à droite. Ici va à nos droits puis une autre porte. Et à partir de là, vous pouvez alors faire ce que vous cherchez salle de bains atteindre.

L’arc composite est maintenant à côté du défunt vomissant. Une pauvre âme. Mais nous sommes maintenant plus riches d’un arc. Destin.

Munitions pour l’arc composite

L’arc composite veut être alimenté avec des flèches spéciales. Vous pouvez facilement obtenir ces flèches sur un Imprimante 3D produire. Sur la carte ci-dessous, vous pouvez voir où vous pouvez trouver une imprimante 3D pour la production de flèches.

Courez simplement vers une imprimante 3D à proximité et apportez-en résine avec. Le imprimante résine vous devez d’abord remplir l’imprimante 3D, puis vous pouvez imprimer une poignée de flèches. Ces flèches peuvent être tirées avec l’arc composite et ont beaucoup de punch.

Pour 50 unités de résine d’imprimante tu l’obtiens comme ça 5 flèches précises pour votre nouvel arc ! Ça vaut le coup ..

