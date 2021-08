La vidéo de deux olympiens décidant de partager l’or devient virale

Dans une extraordinaire démonstration de camaraderie et d’esprit sportif, deux sauteurs en hauteur olympiques ont choisi de partager une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le Qatari Mutaz Essa Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi ont tous deux réalisé leurs rêves sportifs le dimanche 1er août, profitant d’une bizarrerie inhabituelle dans les règles du sport.

Le couple est ami et concurrent depuis plus d’une décennie, ce qui les a conduits à ce moment triomphal.

Regardez la vidéo de deux olympiens décidant de partager une médaille d’or.

Lors de la finale du saut en hauteur messieurs, Barshim et Tamberi ont réussi un saut de 2,37 mètres, soit environ 7 pieds 9 ¼ pouces. Cependant, lorsque les deux concurrents n’ont pas réussi à effectuer un saut de 2,39 mètres après trois tentatives chacun, deux options ont émergé.

Selon un livre de règles de 135 pages, les Olympiens devraient choisir d’avoir un barrage, ce qui signifie qu’ils concourraient à nouveau pour déterminer un vainqueur.

Mais, Barshim a eu une suggestion différente et a demandé à l’officiel s’il était possible de partager le titre olympique.

« C’est possible », leur a dit l’officiel et avant qu’il ne puisse finir d’expliquer les règles, Barshim a tendu la main pour serrer la main de Tamberi, solidifiant la victoire partagée.

« » regardez-le, il me regarde, et nous le savons « , a déclaré Barshim après l’événement, » nous nous regardons simplement et nous savons que c’est tout, c’est fait. Il n’y a pas besoin. »

Le moment a déclenché une éruption d’émotion de Tamberi qui s’est effondré au sol de joie après la décision.

« Nous avons juste apprécié le moment », a déclaré Tamberi, « Parce que nous le voulions tellement. »

Dans une tournure inhabituelle, il y aura désormais deux médaillés d’or pour le saut en hauteur hommes. Maksim Nedasekau du Bélarus, qui a terminé troisième de la compétition, a reçu une médaille de bronze.

Mutaz Essa Barshim et Gianmarco Tamberi sont amis depuis plus de 10 ans.

Tamberi et Barshim entretiennent une amitié qui s’est poursuivie dans de nombreuses compétitions internationales depuis leur rencontre aux championnats du monde juniors à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2010.

Le moment n’était pas seulement une célébration de l’union de deux athlètes accomplis, mais un moment d’amitié entre les hommes.

« Sur la piste, nous sommes des adversaires, mais nous nous soutenons toujours. Nous voulons gagner, nous voulons nous battre, mais nous savons quand même combien il est difficile de pratiquer ce sport, combien de sacrifices vous devez faire. »

Tamberi et Barshim se sont également soutenus mutuellement en raison de blessures. En 2016, Tamberi a regardé depuis les tribunes aux Jeux olympiques de Rio après qu’une blessure à la cheville l’ait sorti de la compétition.

En 2018, Barshim s’est tourné vers son concurrent italien pour obtenir des conseils lorsqu’une blessure similaire a failli mettre fin à sa carrière.

Maintenant, ce soutien mutuel est un message aux stars du sport et aux fans que le sport ne doit pas toujours être impitoyable.

Au cours d’une année dominée par les préoccupations concernant la santé mentale des athlètes en raison de problèmes soulignés par Simone Biles et Naomi Osaka, cet or partagé est un rappel important que le succès d’une personne ne doit pas se faire au détriment de quelqu’un d’autre.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.