Ke Huy Quan « a pleuré à chaque fois » qu’il a regardé Crazy Rich Asians

Ke Huy Quannominé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Tout partout tout à la fois, pensait que sa carrière était morte. Mais alors, il a vu fous riches asiatiques.





Après avoir fait ses débuts d’acteur à 12 ans Indiana Jones et le temple maudit et apparaissant dans des films comme Les Goonies, Quan a quitté l’industrie en raison d’un manque d’opportunités. Cependant, lorsqu’il vit fous riches asiatiques en salles en 2018, il savait que son rêve de travailler devant la caméra était à nouveau une possibilité.

Quan a dit Nouvelles de la SCB dans une récente interview, « Je l’ai vu trois fois au théâtre, j’ai pleuré à chaque fois. Mais l’une des raisons pour lesquelles j’ai pleuré, c’est parce que je voulais être là-haut avec eux. »

Ke Huy Quan a cessé de recevoir des appels téléphoniques après les Goonies

Quan, né au Vietnam et élevé dans le quartier chinois de Los Angeles, est devenu célèbre après une journée en 1983 lorsqu’un agent de casting hollywoodien s’est présenté de manière inattendue à son école pour chercher un jeune garçon asiatique pour jouer dans Steven Spielberg. Indiana Jones et le temple maudit. Curieusement, Quan, qui avait 12 ans à l’époque, n’est allé à l’audition que pour soutenir son frère : « Et pendant qu’il auditionnait, j’étais derrière la caméra en lui donnant des instructions, en lui apprenant ce qu’il fallait faire ! Et le directeur de casting m’a vu et dit, ‘Ke, voudrais-tu essayer ça ?’ Et je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Et j’ai dit : ‘Ouais, bien sûr, pourquoi pas ?' » Et ainsi, battant six mille autres jeunes espoirs, le jeune acteur a obtenu son premier rôle, jouant Short Round dans le Indiana Jones la franchise.

Quelques mois plus tard, en 1985, il est casté dans Les Goonies, et un jeune Quan pensait avoir réussi à Hollywood. Mais comme c’est l’histoire avec de nombreux enfants stars, le téléphone a cessé de sonner. Aujourd’hui, l’acteur a une bonne interprétation de cette période de sa carrière, en disant : « J’ai commencé tout en haut, donc il n’y avait pas d’autre choix que de descendre à partir de là ! »

« C’était frustrant », a poursuivi Quan, « surtout quand je suis entré dans la salle pour auditionner pour le directeur de casting et qu’elle m’a reconnu et qu’elle a dit : ‘Oh mon Dieu, tu sais, nous adorons ton travail dans Indiana Jonesnous vous aimons dans Les Goonies. »