Consommation d’énergie du PC : conseils pour calculer, mesurer et réduire

Les prix de l’électricité augmentent – et avec eux la pression sur votre portefeuille. Les ordinateurs en particulier peuvent être gourmands en énergie. Vous pouvez découvrir ici comment mesurer la consommation électrique de votre PC et comment la réduire.

Calculer la consommation d’énergie du PC : principes de base

La consommation électrique de votre ordinateur dépend de l’utilisation que vous en faites. Si vous ne l’utilisez que pour le travail (bureautique, surf sur le web, etc.), sa consommation est plus faible qu’avec des applications gourmandes en performances, comme les jeux gourmands en graphisme ou le montage d’images et de vidéos.

Il y a deux raisons à cela : D’une part, les applications Office ne sont pas aussi complexes à afficher que les jeux ou les vidéos – elles nécessitent généralement moins de performances. D’autre part, les PC que vous pouvez utiliser pour jouer ou éditer des images et des vidéos sont généralement équipés d’un matériel plus puissant, comme un processeur plus rapide et une carte graphique séparée. Ces composants nécessitent également plus de refroidissement que le fonctionnement interne d’un PC standard. Tout cela fait monter en flèche la consommation d’énergie.



Un PC gamer consomme plus d’énergie qu’un simple ordinateur de bureau.



Image : © Adobe Stock/Gorodenkoff 2022



Économisez de l’électricité avec des appareils compacts Les ordinateurs portables et les ordinateurs portables consomment moins d’énergie que les grands ordinateurs de bureau. Donc, si vous voulez acheter un nouvel appareil, prenez les ordinateurs compacts si vous voulez économiser de l’électricité.

Dans ce qui suit, nous supposons un PC que vous utilisez pour faire votre travail pour l’école, l’université ou votre travail. Il a un processeur moyen et une carte graphique intégrée.

Pour qu’un tel PC fonctionne correctement, il a besoin d’un bloc d’alimentation jusqu’à 300 watts. C’est la limite supérieure des performances que votre PC peut absorber. Cependant, étant donné que l’ordinateur ne fonctionne pas toujours à pleine charge, la consommation électrique moyenne de votre ordinateur est plus faible. Vous pouvez lire ci-dessous comment déterminer cette valeur.

Comment calculer la consommation électrique de mon PC ?

Pour calculer la consommation électrique moyenne de votre PC, additionnez d’abord la consommation électrique moyenne de tous les composants de votre PC. Les plus importants pour la consommation d’énergie sont :

processeur

carte mère

refroidissement

Disques durs (si vous les utilisez fréquemment)

Dans les PC de jeu et les ordinateurs pour le montage d’images et de vidéos, la carte graphique séparée (dédiée) est l’un des principaux consommateurs d’énergie.

Vous pouvez voir la consommation électrique de ces composants PC sur les sites Web des fabricants ou dans le manuel du PC. Vous trouverez des informations détaillées sur les modèles des différents composants sous Windows, par exemple dans le gestionnaire d’appareils.

Si vous avez additionné la consommation électrique de tous les composants du PC, vous estimez combien d’heures vous travaillez avec l’ordinateur chaque jour. Ensuite, il est temps de calculer la consommation électrique totale de votre PC.

Disons que les composants de votre PC consomment au total 135 watts par heure et que vous travaillez en moyenne quatre heures par jour. Ce serait 540 watts par jour. Si vous extrapolez cela sur un an, cela se traduit par une consommation électrique moyenne des PC de 197 100 wattheures ou 197,1 kilowattheures (kWh) par an.

La facture en un coup d’œil :

Consommation électrique de tous les composants du PC × temps d’utilisation moyen par jour × 365 = consommation électrique annuelle de votre PC

Vous devez ensuite multiplier cette valeur par le prix de l’électricité par kWh – et vous avez déjà une idée de combien d’argent l’électricité pour votre PC vous coûte par an. À titre d’exemple : au premier semestre 2022, le prix de l’électricité était d’environ 40 centimes par kWh. Pour notre calculateur d’exemple, cela signifie qu’il génère des coûts d’électricité de près de 80 euros en un an.

Les PC de jeu consomment (parfois de manière significative) plus d’énergie car les composants ont une consommation d’énergie plus élevée. Un besoin énergétique de plus de 350 watts n’est pas rare ici.



Économiser de l’électricité protège non seulement l’environnement, mais aussi votre portefeuille.



Image : © dpa 2015



Lire la consommation électrique de l’ordinateur avec des programmes : utile ?

Il y a plusieurs années, Microsoft a sorti un outil permettant de lire les besoins en alimentation de divers composants PC : le Microsoft Joulemeter. Cependant, le développement ultérieur de l’outil a été interrompu. Nous vous recommandons donc de cesser de l’utiliser.

Microsoft a maintenant ajouté une fonction au gestionnaire de tâches qui affiche la consommation d’énergie des applications et programmes individuels. Cependant, le programme ne donne les valeurs qu’en termes très généraux, tels que « faible » ou « élevé ». Vous ne pouvez pas l’utiliser pour mesurer précisément la consommation d’énergie. Cependant, l’information permet au moins d’identifier les consommateurs d’énergie et de les fermer si nécessaire.

Lecture de la consommation électrique du PC : évaluation au niveau de la prise

Si vous souhaitez mesurer précisément la consommation électrique de votre PC, vous pouvez vous procurer un wattmètre pour la prise. N’oubliez pas cependant que les périphériques de votre ordinateur (c’est-à-dire l’écran, l’imprimante, etc.) consomment également de l’électricité. Pour le calcul le plus précis de la consommation d’énergie, vous devez inclure ces composants dans le calcul.

Réduire la consommation électrique du PC : Voici comment

Il existe plusieurs façons de réduire la consommation électrique de votre PC :

Sous Windows, vous pouvez sélectionner différents plans d’économie d’énergie. Vous pouvez y configurer, par exemple, que votre PC éteigne l’écran plus tôt lorsqu’il est inactif. Vous pouvez également définir le temps après lequel le mode économie d’énergie est activé. Cela vous permet d’économiser de l’électricité, surtout si vous n’utilisez votre PC que de façon sporadique.

Que ce soit sous Windows, macOS ou Linux – avec cette mesure, vous êtes assuré d’économiser de l’électricité : éteignez votre PC et tous les appareils connectés lorsque vous ne les utilisez pas. Alors débranchez la prise. Vous pouvez vous rendre la tâche particulièrement facile avec une multiprise avec interrupteur marche/arrêt : connectez-y tous les appareils et éteignez la multiprise lorsque vous n’utilisez pas le PC. Cela évite également aux appareils de consommer inutilement de l’électricité en veille.



Le label « 80Plus » vous aide à identifier les blocs d’alimentation économes en énergie.



Image : © LC Power 2017



De plus, vous devez faire attention à l’efficacité énergétique de l’alimentation de votre PC, plus précisément à l’efficacité. Il est donné en pourcentage. En général, ce qui suit s’applique : plus le rendement est élevé, meilleure est l’efficacité énergétique du bloc d’alimentation.

Le marquage « 80Plus » vous aide à choisir une alimentation efficace. Il se décompose en plusieurs étapes :

« 80Plus Bronze »: Efficacité d’au moins 80%

« 80Plus Silver »: Efficacité entre 85 et 90%

« 80Plus Gold »: Efficacité entre 90 et 92%

« 80 Plus Platinum »: Efficacité entre 90 et 94%

« 80Plus Titanium »: Efficacité entre 90 et 96%

Plus l’efficacité de l’alimentation est élevée, plus vous pouvez économiser d’énergie avec votre PC.

Vous pouvez également réduire la consommation d’énergie de votre PC avec le bon support de stockage. Par exemple, en raison de leur construction, les SSD sont moins sensibles aux pannes et ont une durée de vie nettement plus longue que les HDD (disques durs). De plus, la consommation électrique des SSD est inférieure à celle des HDD.

sommaire