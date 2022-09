Les gens ne peuvent pas croire à quel point Jeremy Clarkson est désinvolte lorsqu’il perd le contrôle d’une voiture à 200 km/h

Dans le clip, Clarkson peut être vu en train de participer à un essai routier dans une BMW M135 contre une Golf GTI et se précipite sur une piste à grande vitesse dans ce qui semble être des conditions assez pluvieuses.

Il se tourne alors vers la caméra et explique : « Ouais, tu vois que la Golf a gagné ça parce que ça… eh bien elle a perdu le contrôle, c’est ce qui s’est passé là-bas. Waouh.

Avec un autre dicton : « Parce que tu es censé faire ça, si tu commences à paniquer et à tourner le volant pour essayer de le corriger, alors tu vas t’écraser. »

Le mois dernier, il est apparu que Clarkson’s Le Grand Tour La co-star James May a été hospitalisée après s’être écrasée contre un mur à 75 mph pour une cascade sur la série à succès Amazon Prime.

L’homme de 59 ans aurait conduit une voiture de rallye à l’époque aux côtés de ses co-animateurs de longue date Clarkson et Richard Hammond.

May a perdu le contrôle de sa Mitsubishi Lancer Eco 8 et « s’est fracassé la tête assez fort sous l’impact et en a été ensanglanté ».